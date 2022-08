Rușii din Crimeea fug din calea războiului. Trafic record înregistrat pe „podul lui Putin” după exploziile de la baza militară Saki (VIDEO)

Un număr record de vehicule a traversat Podul Crimeei, a raportat marți agenția rusă de stat rutieră, la doar câteva zile după ce exploziile au zguduit baza aeriană Saki de pe coasta de vest a Crimeei.

„În cursul zilei de 15 august, 38.297 de mașini au traversat podul în ambele sensuri”, se arată în comunicat, potrivit .

Numărul a fost înregistrat cu câteva ore înainte de un alt set de explozii la instalațiile militare din peninsula Crimeea.

Lots of videos now in telegram channels showing huge traffic jams with Russians trying to leave Crimea to Russia. They seem to be afraid that Ukraine will hit Kerch bridge next. Russia continues to deny that yesterday’s explosions on its airbase was an external attack

— UkraineWorld (@ukraine_world)