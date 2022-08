Rușii fac cozi în gări pentru a fugi din Crimeea, după exploziile de la depozitul de muniții. Trafic record pe podul spre Rusia

Multiplele explozii de marți de la depozitul de muniții din Dzhankoy, au determinat rușii să formeze cozi lungi în fața gărilor din Crimeea, încercând să părăsească peninsula, arată o serie de imagini publicate pe rețelele de socializare, potrivit .

Autoritățile instalate în Rusia la conducerea Crimeei au anunțat că circulația trenurilor a fost întreruptă, deoarece liniile de cale ferată au fost avariate din cauza atacurilor efectuate asupra teritoriului peninsulei, pe care le-au denunțat ca fiind „acte de sabotaj”.

Presa rusă a notat că podul care a fost traversat de un număr record de mașini. Aceste cifre înseamnă că un număr important de ruși care s-au stabilit în regiune după anexarea din 2014 fug acum.

38.297 de mașini au traversat marți podul din Crimeea, a transmis agenția rusă de știri TASS, citând departamentul local de management rutier.

Acest pod a fost deschis în 2018, la patru ani de la anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia.

🇷🇺 do not comply with fire safety. – Yuri Ignat, speaker of the Air Force of the Armed Forces of 🇺🇦.

Details: „Dzhankoy (Crimea) is another airfield where the 🇷🇺 have concentrated attack helicopters and other military equipment.”

Dzhankoy today ⬇️

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU)