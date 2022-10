Rușii sunt disperați să fugă din Crimeea, după explozia de la podul Kerci. Cozi uriașe la benzinării (VIDEO)

N-a trecut mult după de la podul ce leagă Crimeea de Rusia și rușii au și început să fugă disperați din peninsula anexată ilegal de țara lor în 2014. Pe rețelele sociale circulă intens imagini cu imensele cozi formate la benzinării și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Asta deși autoritățile de acolo le-au spus că vremea nu permite azi ciruclația feribotului.

In the Crimea,there are crazy queues at gas stations. Fuel prices soaring. — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24)

Huge queues in Yalta, Crimea at the gas stations. — NOËL 🇺🇦 (@NOELreports)

Rușii, disperați să fugă din Crimeea, după explozia de la podul Kerci

Rușii aflați în peninsula ucraineană Crimeea, pe care statul lor a anexat-o ilegal în 2014, se tem acum pentru viețile lor, după ce războiul pe care tot țara lor l-a declanșat s-a apropiat și mai mult de ei.

Sâmbătă dimineață, o explozie ce leagă peninsula de Rusia. Autoritățile ruse au spus că o mașină-capcană a declanșat explozia. În paralel, serviciile secrete ucrainene și oficialii de la Kiev par să-și asume distrugerea podului.

Rușii din Crimeea s-au speriat și s-au îmbulzit să plece din peninsulă cu feribotul. Coada de acolo se întinde deja pe câțiva kilometri. Alte cozi s-au format la benzinării.

Queues at gas stations in Crimea are getting longer and longer. — Altavista 🇪🇺🇺🇦 (@AltaIntel)