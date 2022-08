Salman Rushdie a fost deconectat de la ventilator și este capabil să vorbească din nou, la o zi după ce a fost înjunghiat

Salman Rushdie e în continuare spitalizat cu răni grave, după ce a fost înjunghiat pe o scenă din New York, dar scriitorul a fost scos de pe ventilator și poate să vorbească, informează

a fost operat de urgență vineri, după ce a fost înjunghiat în gât şi în abdomen la un centru cultural, în statul american New York, de către un tânăr. Operația a durat două ore, iar Rushdie a fost conectat la ventilator și nu putea vorbi, a anunțat agentul său, Andrew Wylie.

Agentul scriitorului a menționat anterior că „Salman își va pierde probabil un ochi” și că a suferit leziuni nervoase la braț și răni la ficat.

presa internațională a publicat informații potrivit cărora scriitorul a fost scos de pe ventilator și este capabil să vorbească. Agentul scriitorul a confirmat pentru BBC informațiile.

De asemenea, și Michael Hill, preşedintele instituţiei Chautauqua, comunitatea din vestul New York-ului unde a fost atacat Rushdie, a confirmat ştirea pe reţelele de socializare.

off ventilator and talking! Continued prayers from all

— Michael Hill, Ed.D. (@MichaelHillCHQ)