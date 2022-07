Sancţiunile impuse Rusiei au perturbat traficul aerian din Europa. 515 aeronave au „dispărut” din fluxul zilnic. Irlanda, cea mai afectată

În urma invaziei Ucrainei de către trupele ruse, au fost impuse sancțiuni internaționale persoanelor și industriilor cheie rusești. Una dintre țintele mari a fost sectorul aviatic al Kremlinului.

Acest lucru a declanșat o luptă globală a proprietarilor de aeronave pentru a-și scoate avioanele din Rusia înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor. Aproximativ 515 aeronave închiriate în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari au fost blocate în țară, potrivit companiei de date și analize Cirium.

„Din perspectivă juridică, este probabil cea mai importantă poveste din aviație”, a declarat Paul Jebely, președinte și fondator al Curții de Arbitraj pentru Aviație de la Haga, o instanță specializată în medierea litigiilor din industria aviației, potrivit .

„A fost cutremurător. Nu-mi amintesc în peste 15 ani de practică să fi existat vreodată o situație ca aceasta ca amploare”, a adăugat el.

Acuzațiile de furt din partea statului rus au venit după ce Kremlinul a semnat o nouă lege pe 14 martie, la aproximativ două săptămâni după invazia sa în Ucraina. Legea permitea reînregistrarea avioanelor străine în Rusia. Acest lucru a făcut posibil ca avioanele să zboare pe teritoriul intern, dar fără aprobarea de la proprietarii inițiali ai avionului declarat ilegal.

La șase luni de la începutul crizei, locatorii au reușit să recupereze 80 de aeronave, lăsând încă blocate 435 de aeronave, cu o valoare de piață de aproximativ 8,5 miliarde de dolari, a estimat Cirium.

Între timp, companiile care închiriază aceste avioane încercau să găsească modalități cum să-și recupereze activele și să evite o criză. Grupurile irlandeze de leasing de avioane sunt printre cele mai afectate, cu avioane în valoare de peste 4 miliarde de dolari închiriate companiilor aeriene ruse.

Rusia a furat efectiv sute de avioane închiriate din străinătate, o mișcare considerată cel mai mare furt de avioane comis vreodată. Valoarea aeronavei furate este estimată la aproximativ 10 miliarde de dolari.

Here’s how Ireland landed in the center of Russia’s $10 billion plane heist.

— CNBC Politics (@CNBCPolitics)