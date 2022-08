Sanna Marin, reacție în lacrimi în scandalul petrecerilor: „Sunt și eu om. Tânjesc și eu după bucurie” (VIDEO)

Premierul finlandez Sanna Marin s-a apărat din nou în scandalul iscat după apariția unor clipuri în care apare Vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, ea a spus că e și ea om și simte nevoia de bucurie și lumină „în mijlocul acestor nori întunecați”. Pe de altă parte, ea a dat asigurări că nu a lipsit nicio zi de la muncă și-și face treaba conștiincios ca de obicei.

„Sunt și eu om. Uneori tânjesc după bucurie, lumină și distracție în mijlocul acestor nori întunecați. E privat, e bucurie și e viață!”, a spus Sanna Marin în fața membrilor partidului pe care îl conduce, fiind apoi aplaudată de aceștia.

Ea a ținut apoi să precizeze că viața privată nu-i afectează în niciun fel performanța de la serviciu: „Nu am lipsit nicio zi de la muncă şi nu am lăsat nicio sarcină nerealizată. Învăţ şi îmi fac treaba la fel de bine ca-ntotdeauna”.

Premierul finlandez a fost criticat de unii după scurgerea în mass-media a unor clipuri în care apare distrându-se la o petrecere privată. Mulți, însă, au apărat-o și mai multe femei chiar s-au filmat și ele dansând la petreceri, pentru a arăta că nu e nimic în neregulă. Clipul lor a devenit viral:

“Solidarity with Sanna”

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin.

— Megha Mohan (@meghamohan)