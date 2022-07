Scandal între Bulgaria și Macedonia de Nord. Sofia acuză o „avalanșă de activități și retorică anti-bulgară”

Ministerul de externe din Bulgaria a transmis că a trimis o notă verbală celui din Macedonia de Nord, având în vedere tema „avalanșei de activități și retorică anti-bulgară din ultimele zi”.

Diplomația bulgară susține că nota exprimă îngrijorarea profundă faţă de evoluţiile recente şi discursul antieuropean contrare menţinerii relaţiilor de bună-vecinătate între cele două state, conform Agerpres, care citează agenția BTA.

Controverse între Bulgaria și Macedonia de Nord

„Este tulburător faptul că actele ostile escaladează într-un moment când Sofia şi Skopje caută în mod activ o modalitate de dialog constructiv şi găsesc decizii durabile reciproc acceptabile în interesul integrării europene a Republicii Macedonia de Nord şi a regiunii”, a mai transmis ministerul.

a mai precizat „Credem că asemenea acţiuni vor deveni parte din trecut şi că cele două ţări ale noastre vor reuşi să întoarcă o nouă pagină în relaţiile lor, pe baza respectului reciproc şi a prieteniei autentice”.

Discuțiile dintre Bulgaria și Macedonia de Nord au condus recent spre o opoziție dură a Bulgariei la aderarea la UE a Macedoniei de Nord.

Bulgaria se opune aderării Macedoniei de Nord la UE

În luna iunie, vicepreşedintele Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, a declarat că această ţară nu a îndeplinit una dintre cererile principale ale Bulgariei, și anume cea de respectare a drepturilor minorităţilor.

„De luni bune, noi am cerut partenerului nostru de la vest, în speţă Republica Macedonia de Nord, să respecte drepturile etnicilor bulgari, aşa cum fac toate celelalte ţări ale Uniunii Europene, dar din păcate până în acest moment Republica nu a răspuns acestor solicitări ale noastre. Considerăm că nu a fost îndeplinită această condiţie. Noi am pus şi nişte condiţii din domeniul educaţiei, în speţă toată lumea cunoaşte istoria comună pe care o avem. Am solicitat ca manualele de istorie din ciclul preuniversitar să reflecte corect istoria şi să nu o manipuleze, să nu o denatureze, pentru că în momentul de faţă în aceste manuale de istorie sunt scrise foarte multe neadevăruri şi lucruri rele la adresa bulgarilor şi a poporului bulgar. Noi am cerut ca aceste lucruri să fie scoase. Am mai cerut desecretizarea arhivelor comuniste, în care în mod sigur se vor găsi dovezi privind represaliile la care au fost supuşi cei care se considerau etnici bulgari”, a declarat vicepreşedintele Republicii Bulgaria, potrivit Agerpres.