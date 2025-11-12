Scene de groază la Seregno, lângă Milano! Un român , stropind-o cu benzină și încercând s-o incendieze. Polițiștii italieni au intervenit rapid, împiedicând o tragedie și reținându-l pe bărbatul care și-a pus soția în pericol mortal.

Cum a ajuns să-și urmărească soția și să încerce s-o incendieze

Bărbatul, un român de 46 de ani, și-a urmărit fosta soție folosind un dispozitiv GPS montat pe mașina ei. El a instalat aparatul în secret, pentru a ști în orice moment unde se află femeia.

Se pare că acesta a așteptat-o în fața locului de muncă, iar când a văzut-o, a atacat-o violent și a aruncat benzină pe ea. Speriată, victima a reușit să se refugieze în autoturism, scăpând la limită de un final tragic. Agresorul a fugit imediat de la locul incidentului, informează .

Cu toate acestea, după câteva ore, el s-a prezentat singur la o secție de carabinieri. Acesta a predat o brichetă, telefonul mobil și două sticle cu lichid transparent, probabil benzină. Tot atunci, a oferit și cutia sistemului GPS, recunoscând că l-a montat pe mașina fostei soții.

Cum a ajuns violența domestică să transforme viața unei femei într-un coșmar

Femeia era supusă de luni de zile la , trăind într-un climat permanent de frică și umilință profundă. Ea îl denunțase deja pe soț în luna iunie, declarând că vrea să-l părăsească definitiv pentru a-și salva viața.

Potrivit anchetei, bărbatul, adesea beat, o ataca verbal și fizic chiar și în fața copiilor, fără niciun sentiment de rușine. Judecătorul a subliniat că, în ziua atacului, agresorul a pus efectiv viața femeii în pericol prin gestul extrem comis.

Victima a scăpat doar datorită prezenței de spirit, reușind să se închidă rapid în mașină și să evite tragedia. În mod revoltător, după incident, bărbatul a încercat să depună o plângere falsă, acuzând-o pe femeie de neglijență domestică.