B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie

Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 17:12
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns să-și urmărească soția și să încerce s-o incendieze
  2. Cum a ajuns violența domestică să transforme viața unei femei într-un coșmar

Scene de groază la Seregno, lângă Milano! Un român și-a atacat soția, stropind-o cu benzină și încercând s-o incendieze. Polițiștii italieni au intervenit rapid, împiedicând o tragedie și reținându-l pe bărbatul care și-a pus soția în pericol mortal.

Cum a ajuns să-și urmărească soția și să încerce s-o incendieze

Bărbatul, un român de 46 de ani, și-a urmărit fosta soție folosind un dispozitiv GPS montat pe mașina ei. El a instalat aparatul în secret, pentru a ști în orice moment unde se află femeia.

Se pare că acesta a așteptat-o în fața locului de muncă, iar când a văzut-o, a atacat-o violent și a aruncat benzină pe ea. Speriată, victima a reușit să se refugieze în autoturism, scăpând la limită de un final tragic. Agresorul a fugit imediat de la locul incidentului, informează Sky.

Cu toate acestea, după câteva ore, el s-a prezentat singur la o secție de carabinieri. Acesta a predat o brichetă, telefonul mobil și două sticle cu lichid transparent, probabil benzină. Tot atunci, a oferit și cutia sistemului GPS, recunoscând că l-a montat pe mașina fostei soții.

Cum a ajuns violența domestică să transforme viața unei femei într-un coșmar

Femeia era supusă de luni de zile la agresiuni constante, trăind într-un climat permanent de frică și umilință profundă. Ea îl denunțase deja pe soț în luna iunie, declarând că vrea să-l părăsească definitiv pentru a-și salva viața.

Potrivit anchetei, bărbatul, adesea beat, o ataca verbal și fizic chiar și în fața copiilor, fără niciun sentiment de rușine. Judecătorul a subliniat că, în ziua atacului, agresorul a pus efectiv viața femeii în pericol prin gestul extrem comis.

Victima a scăpat doar datorită prezenței de spirit, reușind să se închidă rapid în mașină și să evite tragedia. În mod revoltător, după incident, bărbatul a încercat să depună o plângere falsă, acuzând-o pe femeie de neglijență domestică.

Tags:
Citește și...
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Externe
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Externe
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Externe
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
Externe
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Externe
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Externe
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Externe
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Externe
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Ultima oră
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:58 - Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:28 - Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
15:54 - Horia Moculescu, omagiat de prieteni şi colegi. Mari nume ale lumii artistice au transmis mesaje de condoleanțe