Schimbare de atitudine în SUA: Americanii se declară mai preocupați de economie decât de sancționarea Rusiei

Americanii susțin din ce în ce mai puțin pedepsirea Rusiei pentru invazia Ucrainei dacă aceasta se face în detrimentul SUA, potrivit unui sondaj. În timp ce sprijinul larg pentru sancțiunile SUA nu s-a zdruncinat, echilibrul de opinii cu privire la prioritizarea sancțiunilor față de economie s-a schimbat, potrivit sondajului The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, scrie .

Americanii sunt mai preocupați de problemele economice decât de războiul din Ucraina

Acum 45% din americanii adulții spun că prioritatea mai mare a națiunii ar trebui să fie sancționarea cât mai eficientă a Rusiei, în timp ce puțin mai mulți – 51% – spun că ar trebui să limiteze daunele aduse economiei SUA.

În aprilie, acele cifre au fost exact inversate. În martie, la scurt timp după ce Rusia a atacat Ucraina, o majoritate clară – 55% – a spus că prioritatea mai mare ar trebui să fie sancționarea Rusiei cât mai eficient posibil.

Schimbările de opinie reflectă modul în care creșterea prețurilor afectează gospodăriile americane – creșterea costurilor pentru gaz, alimente și alte mărfuri au însoțit bugetele pentru milioane de oameni – și poate limitându-le dorința de a sprijini financiar Ucraina.

Acesta poate fi un semn îngrijorător pentru președintele Joe Biden, care sâmbătă a aprobat o finanțare suplimentară de 40 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina, inclusiv atât pentru arme, cât și pentru asistență financiară. Sondajul arată o încredere scăzută în el pentru a gestiona situația și un rating general de aprobare care a atins cel mai jos punct al președinției sale.

Putin ar putea folosi arme nucleare dacă ar simți pierde războiul

Cel mai înalt oficial al serviciilor secrete americane, Avril Haines a avertizat marți că liderul de la Kremlin ca pe o amenințare existențială pentru regimul său, ceea ce l-ar putea forța să recurgă la utilizarea unei arme nucleare, informează .

Avertismentul de marți a venit într-o evaluare a șefilor serviciilor de informații care informau Senatul despre amenințările la nivel mondial.

În ceea ce privește Ucraina, Avril Haines a transmis că , care ar putea duce la o escaladare din partea lui Vladimir Putin, inclusiv prin mobilizarea completă, impunerea legii marțiale și, dacă liderul rus va simți că pierde războiul și că îi este pusă în pericol funcția sa la Moscova, ar putea recurge chiar la utilizarea armelor nucleare.