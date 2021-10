Șeful armatei SUA: „China a testat o rachetă hipersonică”. Arma desprinsă din filmele SF care a uimit Pentagonul (VIDEO)

Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a oferit prima confirmare oficială a SUA a unui test de arme hipersonice chineze. Pe de altă ăarte, ministerul de Externe al Chinei neagă un test de arme, declarând că a efectuat un test de rutină al unui vehicul spațial.

Experții militari spun că acest lucru pare să arate că Beijingul urmărește un sistem care orbitează Pământul, conceput pentru a evita apărarea antirachetă americană, scrie i24news.

Milley a confirmat în mod explicit un test și a spus că este „foarte aproape” de un „moment Sputnik” – referindu-se la lansarea de către Rusia în 1957 a primului satelit creat de om, care a pus Moscova în fruntea cursei spațiale din perioada Războiului Rece.

„Ceea ce am văzut a fost un eveniment foarte semnificativ al unui test al unui sistem de arme hipersonice. Și este foarte îngrijorător”, a declarat Milley, președintele șefilor de stat major comun, pentru televiziunea Bloomberg, într-un interviu difuzat miercuri.

Ministerul de Externe al Chinei a negat testarea armelor. A spus că a efectuat un test de rutină în iulie, dar a adăugat: „Nu a fost o rachetă, a fost un vehicul spațial”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a refuzat să comenteze observațiile lui Milley. „Aceasta nu este o tehnologie care ne este străină, la care nu ne-am gândit de ceva vreme”, i-a raportat BBC.

Financial Times a raportat pentru prima dată cele două teste separate de arme chinezești pe 16 octombrie, precum și faptul că unul și-a ratat ținta cu o marjă largă.

Statele Unite, Rusia și Coreea de Nord au testat până acum arme hipersonice.

Pe 27 iulie, armata chineză a lansat o rachetă care a folosit un sistem de „bombardament orbital fracționat” pentru a propulsa pentru prima dată un „vehicul de alunecare hipersonic” cu capacitate nucleară în jurul Pământului, potrivit a patru persoane familiarizate cu evaluările serviciilor de informații americane.

China a efectuat ulterior un al doilea test hipersonic pe 13 august, potrivit a două surse familiarizate cu problema.

Testul ar fi uimit Pentagonul și serviciile de informații americane, deoarece China a reușit să demonstreze o capacitate de arme noi, precizează sursele pentru FT.com

O persoană a spus că oamenii de știință guvernamentali se străduiesc să înțeleagă capacitatea, pe care SUA nu o dețin în prezent, adăugând că realizarea Chinei pare să „sfideze legile fizicii”.

