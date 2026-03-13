B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sfârșitul unei epoci în Marea Britanie. Nobilii ereditari sunt scoși din Parlament după 700 de ani

Sfârșitul unei epoci în Marea Britanie. Nobilii ereditari sunt scoși din Parlament după 700 de ani

Ana Beatrice
13 mart. 2026, 13:36
Sfârșitul unei epoci în Marea Britanie. Nobilii ereditari sunt scoși din Parlament după 700 de ani
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce Marea Britanie îi scoate din Parlament pe nobilii ereditariâ
  2. Este Camera Lorzilor pregătită pentru o schimbare majoră

Reformele adoptate săptămâna aceasta în Marea Britanie vor elimina din Parlament zeci de duci, conți și viconti. Aceștia și-au moștenit locurile prin titlurile aristocratice.

De ce Marea Britanie îi scoate din Parlament pe nobilii ereditariâ

După secole de tradiție, un capitol vechi al politicii britanice se apropie de final. În doar câteva săptămâni, aristocrații ereditari ar putea dispărea din Camera Lorzilor, după ce Parlamentul de la Londra a decis să elimine privilegiul moștenirii locurilor în legislativ.

Marți seară, membrii camerei superioare au renunțat la ultimele obiecții față de legea adoptată deja de Camera Comunelor. Aceasta prevede îndepărtarea zecilor de duci, conți și viconti care au ajuns în Parlament nu prin vot, ci prin titlurile aristocratice moștenite, informează nbcnews.com.

Guvernul britanic susține că momentul marchează o schimbare necesară. Ministrul Nick Thomas-Symonds a afirmat că reforma pune capăt „unui principiu arhaic și nedemocratic”. Potrivit acestuia, Parlamentul ar trebui să fie un loc în care talentul și meritul contează cu adevărat, nu un spațiu dominat de privilegii moștenite sau de rețele elitiste.

Camera Lorzilor rămâne o instituție importantă în sistemul parlamentar britanic. Aceasta are rolul de a analiza și revizui legile adoptate de Camera Comunelor. Totuși, de-a lungul timpului, criticii au acuzat că această cameră este prea mare, greoaie și insuficient de democratică. Reforma actuală ar putea fi primul pas spre o transformare mai amplă a uneia dintre cele mai vechi instituții politice ale Marii Britanii.

Este Camera Lorzilor pregătită pentru o schimbare majoră

Controversele recente au readus în prim-plan rolul și funcționarea Camerei Lorzilor. Cazul lui Peter Mandelson, membru al Camerei Lorzilor care nu făcea parte din aristocrația ereditară, a stârnit o nouă dezbatere. Acesta a demisionat în februarie, după dezvăluirile despre relația sa cu Jeffrey Epstein. Episodul a reaprins discuțiile despre integritatea și responsabilitatea membrilor camerei superioare.

În prezent, Camera Lorzilor are peste 800 de membri și este a doua cea mai mare cameră legislativă din lume, după National People’s Congress. De-a lungul celor aproximativ 700 de ani de existență, majoritatea membrilor au fost nobili care își moșteneau locurile. Aproape toți erau bărbați, alături de episcopi ai Bisericii Anglicane. Situația s-a schimbat în anii 1950, când au fost introduși „lorzii pe viață”. Aceștia sunt politicieni retrași, lideri civici și alte personalități numite de guvern, care astăzi reprezintă majoritatea membrilor. Totuși, aproximativ unul din zece membri rămâne încă aristocrat ereditar.

Prima mare reformă a venit în 1999, când guvernul laburist condus de Tony Blair a eliminat majoritatea celor aproximativ 750 de aristocrați ereditari din Parlament. Pentru a evita o revoltă a aristocrației, 92 dintre ei au fost lăsați temporar în funcție. După un sfert de secol, guvernul actual condus de Keir Starmer încearcă să finalizeze procesul printr-o lege care îi va elimina și pe ultimii „moștenitori” ai acestor privilegii parlamentare.

Proiectul de lege va intra în vigoare după ce Regele Charles al III-lea va acorda sancțiunea regală, un pas considerat mai degrabă o formalitate. Aristocrații ereditari vor părăsi Camera Lorzilor la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, în această primăvară, încheind astfel un proces politic început în urmă cu aproximativ 25 de ani. Chiar și așa, pentru standardele Camerei Lorzilor, schimbarea este considerată rapidă.

Tags:
Citește și...
Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”
Externe
Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”
Un nou război la granița României. Anunțul care dinamitează Balcanii. Serbia se pregătește de confruntări armate
Externe
Un nou război la granița României. Anunțul care dinamitează Balcanii. Serbia se pregătește de confruntări armate
Coreea de Nord acuză Japonia de pregătiri pentru invazie după desfășurarea rachetelor pe termen lung
Externe
Coreea de Nord acuză Japonia de pregătiri pentru invazie după desfășurarea rachetelor pe termen lung
Soldat francez ucis într-un atac cu dronă în Irak. Alți șase militari au fost răniți
Externe
Soldat francez ucis într-un atac cu dronă în Irak. Alți șase militari au fost răniți
Misterul unui os găsit în anii ’70: Dinozaurul de 5 tone care a trăit înaintea lui T-rex
Externe
Misterul unui os găsit în anii ’70: Dinozaurul de 5 tone care a trăit înaintea lui T-rex
Marea Britanie oferă 46.000 de euro familiilor de imigranți care acceptă să părăsească țara în 7 zile
Externe
Marea Britanie oferă 46.000 de euro familiilor de imigranți care acceptă să părăsească țara în 7 zile
Turist britanic, sub acuzare în Dubai după ce a filmat un atac cu rachete iraniene. Cum au reacționat autoritățile din Emiratele Arabe Unite
Externe
Turist britanic, sub acuzare în Dubai după ce a filmat un atac cu rachete iraniene. Cum au reacționat autoritățile din Emiratele Arabe Unite
Mașini de lux trecute în acte ca vehicule pentru persoane cu dizabilități: Escrocheria care a făcut statul francez să piardă milioane de euro
Externe
Mașini de lux trecute în acte ca vehicule pentru persoane cu dizabilități: Escrocheria care a făcut statul francez să piardă milioane de euro
Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
Externe
Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra unui centru medical din Donețk. Ce informații oferă Moscova despre incident
Externe
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra unui centru medical din Donețk. Ce informații oferă Moscova despre incident
Ultima oră
13:42 - Amenzi de peste 5,3 milioane de lei în industria alimentară, după controalele ANSVSA din februarie
13:31 - Site-ul ANAF, atacat de hackeri. Atacatorii au legături cu Iranul. Este invocat numele președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
13:04 - Smiley, despre începuturile în trupa Simplu: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”
13:03 - Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”
12:52 - Tinerii nu mai au încredere. Două treimi dintre ei cred că țara merge prost. Mai mult de un sfert și-au propus să plece în altă țară (GRAFICE)
12:24 - O pasageră a dat în judecată American Airlines după ce a suferit un șoc anafilactic la bord. Răspunsul companiei
12:23 - Un nou război la granița României. Anunțul care dinamitează Balcanii. Serbia se pregătește de confruntări armate
12:23 - Unul dintre cei mai căutați oameni din România a fost găsit în Franța. Ce pedeapsă are de executat
12:03 - Se mai poate mânca pizza după 24 de ore în frigider? Răspunsul te-ar putea surprinde
11:51 - Concedieri la Uzina Dacia Mioveni. Câți angajați ar putea fi dați afară în 2026. Cum s-a uitat statul la căderea Dacia