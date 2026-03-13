Reformele adoptate săptămâna aceasta în vor elimina din Parlament zeci de duci, conți și viconti. Aceștia și-au moștenit locurile prin titlurile aristocratice.

De ce Marea Britanie îi scoate din Parlament pe nobilii ereditariâ

După secole de tradiție, un capitol vechi al politicii britanice se apropie de final. În doar câteva săptămâni, aristocrații ereditari ar putea dispărea din Camera Lorzilor, după ce Parlamentul de la Londra a decis să elimine privilegiul moștenirii locurilor în legislativ.

Marți seară, membrii camerei superioare au renunțat la ultimele obiecții față de legea adoptată deja de Camera Comunelor. Aceasta prevede îndepărtarea zecilor de duci, conți și viconti care au ajuns în Parlament nu prin vot, ci prin titlurile aristocratice moștenite, informează .

Guvernul britanic susține că momentul marchează o schimbare necesară. Ministrul Nick Thomas-Symonds a afirmat că reforma pune capăt „unui principiu arhaic și nedemocratic”. Potrivit acestuia, Parlamentul ar trebui să fie un loc în care talentul și meritul contează cu adevărat, nu un spațiu dominat de privilegii moștenite sau de rețele elitiste.

Camera Lorzilor rămâne o instituție importantă în sistemul parlamentar britanic. Aceasta are rolul de a analiza și revizui legile adoptate de Camera Comunelor. Totuși, de-a lungul timpului, criticii au acuzat că această cameră este prea mare, greoaie și insuficient de democratică. Reforma actuală ar putea fi primul pas spre o transformare mai amplă a uneia dintre cele mai vechi instituții politice ale Marii Britanii.

Este Camera Lorzilor pregătită pentru o schimbare majoră

Controversele recente au readus în prim-plan rolul și funcționarea Camerei Lorzilor. Cazul lui Peter Mandelson, membru al Camerei Lorzilor care nu făcea parte din aristocrația ereditară, a stârnit o nouă dezbatere. Acesta a demisionat în februarie, după dezvăluirile despre relația sa cu . Episodul a reaprins discuțiile despre integritatea și responsabilitatea membrilor camerei superioare.

În prezent, Camera Lorzilor are peste 800 de membri și este a doua cea mai mare cameră legislativă din lume, după National People’s Congress. De-a lungul celor aproximativ 700 de ani de existență, majoritatea membrilor au fost nobili care își moșteneau locurile. Aproape toți erau bărbați, alături de episcopi ai Bisericii Anglicane. Situația s-a schimbat în anii 1950, când au fost introduși „lorzii pe viață”. Aceștia sunt politicieni retrași, lideri civici și alte personalități numite de guvern, care astăzi reprezintă majoritatea membrilor. Totuși, aproximativ unul din zece membri rămâne încă aristocrat ereditar.

Prima mare reformă a venit în 1999, când guvernul laburist condus de Tony Blair a eliminat majoritatea celor aproximativ 750 de aristocrați ereditari din Parlament. Pentru a evita o revoltă a aristocrației, 92 dintre ei au fost lăsați temporar în funcție. După un sfert de secol, guvernul actual condus de Keir Starmer încearcă să finalizeze procesul printr-o lege care îi va elimina și pe ultimii „moștenitori” ai acestor privilegii parlamentare.

Proiectul de lege va intra în vigoare după ce va acorda sancțiunea regală, un pas considerat mai degrabă o formalitate. Aristocrații ereditari vor părăsi Camera Lorzilor la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, în această primăvară, încheind astfel un proces politic început în urmă cu aproximativ 25 de ani. Chiar și așa, pentru standardele Camerei Lorzilor, schimbarea este considerată rapidă.