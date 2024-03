Shane MacGowan a murit la 65 de ani. Problemele cu care se lupta solistul trupei The Pogues

Shane MacGowan, solistul formației The Pogues, a murit la vârsta de 65 de ani, în condițiile în care recent fusese internat în spital după ce a fost diagnosticat cu encefalită, potrivit .

Shane MacGowan, cântăreț și compozitor, a murit la 65 de ani

Shane MacGowan, cunoscut pentru hituri ca Fairytale of New York și A Pair of Brown Eyes, nu se simțea bine de ceva vreme. A avut, de asemenea, probleme cu consumul de droguri și alcool.

Shane „a însemnat totul pentru mine”, a fost mesajul transmis de soția lui, Victoria Mary Clarke, pe Instagram.

„Nu știu cum s-o spun, așa că o s-o spun pur și simplu. Shane… a plecat la Iisus și Maria, și la frumoasa lui mamă, Therese”, a adăugat Victoria Mary Clarke.

Soția artistului a continuat spunând că acesta „va fi mereu lumina pe care o am în față și măsura visurilor mele, și iubirea vieții mele, și cel mai frumos suflet, și un înger frumos, și soarele, și luna, și începutul, și sfârșitul a tot ceea ce îmi este drag”.

Purtătorul de cuvânt al lui Shane MacGowan a confirmat că artistul „a murit în pace” în dimineața zilei de 30 noiembrie.

Pe 22 noiembrie, Clarke anunțase că Shane a fost ieșit din spital. Câteva zile mai târziu, tot ea spusese că își sărbătoresc aniversarea nunții și că sunt recunoscători că sunt „încă în viață”.