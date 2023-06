Situație șocantă în SUA: Un bărbat a făcut prăpăd cu focuri de armă la o ceremonie de absolvire a elevilor

În timpul unei ceremonii de absolvire a liceului din Richmond, Virginia, un bărbat înarmat a tras împușcături în mulțimea de câteva sute de oameni care se adunaseră afară, soldând cu moartea a două persoane și rănirea altor cinci, a raportat șeful poliției.

Potrivit declarației șerifului interimar de marți seară, atmosfera din jurul Parcului Monroe din Richmond s-a schimbat brusc de la una de bucurie la una de teroare. În încercarea de a fugi de focul de armă, mai multe persoane au suferit răni, inclusiv o fetiță de nouă ani care a fost lovită de o mașină.

Poliţia , dar ulterior a declarat că una dintre ele nu a fost implicată. Cealaltă – un tânăr de 19 ani despre care anchetatorii cred că ar fi cunoscut una dintre victime şi care avea patru pistoale – a fost reţinut marţi seară, iar poliţia va recomanda două capete de acuzare pentru crimă de gradul doi împotriva sa, a declarat Edwards, potrivit

