Slovacia va realiza un sondaj naţional pentru a obține o imagine mai clară a populaţiei de de pe teritoriul ţării. Măsura vine după mai multe cazuri de incidente grave, în care au fost implicați oameni.

Cuprins:

Cum procedează slovacii în cazul urșilor

Urșii slovaci au devenit foarte agresivi

Cum procedează slovacii în cazul urșilor

Autoritatea naţională pentru protejarea naturii (SOP SR) vrea să monitorizeze populația de urși, de pe teritoriul pentru a preîntâmpina alte atacuri împotriva oamenilor, informează DPA. Potrivit autorităților slovace, aproximativ 10.000 de persoane, printre care ecologişti, lucrători forestieri şi pădurari, vor fi implicați în această operațiune de monitorizare.

Participanţii vor colecta mostre de blană şi de fecale în vederea identificării urşilor prin analiza ADN. Directorul SOP SR, Roman Fajth, a spus că cei care se vor implica în această operațiune vor fi instruiți și vor primi echipamente de bază, inclusiv eprubete cu etanol, mănuşi de unică folosinţă şi plicuri pentru mostrele de păr.

Agenţia și-a propus să colecteze cel puţin 7.000 de mostre, iar rezultatele vor fi gata în aproximativ un an. Costul proiectului nu a fost încă stabilit.

Urșii slovaci au devenit foarte agresivi

Demersul autorităților slovace au fost inițiate după ce mai mulți oameni au căzut victime animalelor sălbatice. Un culegător de ciuperci a murit după ce a fost atacat de un urs, în luna octombrie a anului trecut. Un alt bărbat de 59 de ani a fost găsit mort, cu răni în zona capului, în apropierea oraşului Detva, în luna martie. În mai, un lucrător a fost rănit grav în urma unui atac care a avut loc în nordul ţării.

Guvernul a declarat stare de urgenţă la începutul acestui an şi a autorizat uciderea a circa 350 de urşi. Un studiu din 2022, realizat de Universitatea Charles din Praga, a estimat populaţia de urşi din Slovacia, ca fiind cuprinsă între 1.012 şi 1.275 de exemplare. Acestea sunt, însă, ultimele date disponbile.

Pe de altă parte organizaţiile ecologiste au criticat uciderea urşilor, argumentând că ursul brun e o specie protejată de legislaţia Uniunii Europene. Potrivit experţilor, urşii evită de obicei întâlnirile cu oamenii, dar pot ataca dacă sunt luaţi prin surprindere sau dacă femelele simt un pericol pentru pui.