Acasa » Externe » Soldat francez ucis într-un atac cu dronă în Irak. Alți șase militari au fost răniți

Soldat francez ucis într-un atac cu dronă în Irak. Alți șase militari au fost răniți

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 07:28
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michael Kappeler
Cuprins
  1. Atacul a vizat o bază militară din apropierea orașului Erbil
  2. Emmanuel Macron: „Acest atac este inacceptabil”
  3. Atacuri repetate în zona Erbil
  4. Tensiuni crescute în regiune

Un soldat francez a murit, iar alți șase militari au fost răniți după un atac cu dronă asupra unei baze militare din regiunea Erbil, în Kurdistanul irakian. Informația a fost confirmată de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a condamnat incidentul și a transmis condoleanțe familiei militarului.

Atacul a vizat o bază militară din apropierea orașului Erbil

Potrivit Statului Major francez, cei șase militari răniți participau la activități de instruire antiteroristă alături de parteneri irakieni atunci când două drone au lovit baza militară de la Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de orașul Erbil, capitala regiunii autonome Kurdistan din Irak.

Militarii răniți au fost transportați la cel mai apropiat centru medical pentru îngrijiri, potrivit publicației Le Figaro.

În urma atacului, și-a pierdut viața subofițerul Arnaud Frion, din cadrul 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, unitate staționată la Varces.

Emmanuel Macron: „Acest atac este inacceptabil”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Franței a confirmat moartea militarului și a condamnat ferm atacul.

„Subofițerul Arnaud Frion a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a transmis Emmanuel Macron.

Liderul de la Paris a subliniat că tensiunile din regiune nu pot justifica astfel de acțiuni împotriva militarilor implicați în misiuni antiteroriste.

„Războiul cu Iranul nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat Macron.

De asemenea, președintele francez a amintit că militarii francezi se află în Irak în cadrul unei misiuni internaționale împotriva terorismului.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris Macron, precizând că „prezența lor în Irak se încadrează strict în cadrul luptei împotriva terorismului”.

Atacuri repetate în zona Erbil

Guvernatorul provinciei Erbil a declarat că atacul a fost efectuat cu două drone și a vizat baza militară de la Mala Qara. Incidentul a avut loc la scurt timp după un alt atac cu dronă care a lovit o bază italiană din aceeași zonă militară, fără a provoca victime, scrie Adevărul.

După acel incident, autoritățile italiene au anunțat retragerea temporară a personalului militar italian din bază.

În Kurdistanul irakian sunt desfășurați militari din mai multe state occidentale, inclusiv Franța și Italia, în cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite pentru combaterea grupării teroriste Statul Islamic.

Tensiuni crescute în regiune

De la începutul conflictului regional din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă Kurdistan și orașul Erbil au fost ținta mai multor atacuri cu rachete și drone, majoritatea atribuite unor facțiuni pro-iraniene.

Cele mai multe dintre aceste atacuri au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

În ultimele zile, Emmanuel Macron a subliniat că Franța are un „rol defensiv” în conflictul regional. Parisul a desfășurat în estul Mediteranei o importantă forță navală și aeriană, centrată pe portavionul Charles de Gaulle, pentru a proteja cetățenii francezi din regiune și pentru a sprijini aliații din Orientul Mijlociu.

