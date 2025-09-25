B1 Inregistrari!
Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”, în urma atacului israelian din Qatar / Ce spun experții despre un bloc militar pe un ocean de petrol

George Lupu
25 sept. 2025, 18:56
Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”, în urma atacului israelian din Qatar / Ce spun experții despre un bloc militar pe un ocean de petrol
F-16 Falcon Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. De ce vor statele din Golf să creeze o alianță a statelor islamice
  2. Este acesta începutul „NATO-ului islamic”
  3. Ce spun experții despre o posibilă alianță a statelor islamice

Atacul israelian din Qatar, în care avioane militare israeliene au bombardat o vilă unde s-ar fi aflat liderii politici ai grupării Hamas, a generat îngrijorări serioase la nivelul statelor arabe, care discută tot mai mult despre întărirea legăturilor militare. Unele voci vorbesc chiar despre o alianță a statelor islamice similară cu NATO.

De ce vor statele din Golf să creeze o alianță a statelor islamice

„Atacul israelian… zdruncină presupunerile din Golf despre legăturile lor cu SUA și le va apropia mai mult”, a scris Kristin Diwan, cercetător rezident senior la Institutul Statelor Arabe din Golf din Washington, la scurt timp după atac.

„Aceste monarhii petroliere sunt prea asemănătoare… un astfel de atac direct asupra suveranității și siguranței lor percepute este anatema pentru toate.”

Drept urmare, „conducătorii din Golf continuă să urmărească o mai mare autonomie strategică și sunt din ce în ce mai hotărâți să se protejeze împotriva riscurilor dependenței de SUA”, a confirmat Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Chatham House, într-un editorial din ziarul britanic The Guardian, în această lună.

Toate acestea explică motivul pentru care, în ultima săptămână, s-a vorbit din ce în ce mai mult despre formarea unui „NATO islamic”, o alianță de apărare a statelor islamice și arabe care ar putea funcționa similar cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, sau NATO.

La un summit de urgență organizat săptămâna trecută de Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice, oficialii egipteni au sugerat un grup operativ comun, de tip NATO, pentru națiunile arabe. Într-un discurs la summit, prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a cerut, de asemenea, o abordare colectivă a securității regionale. Iar cei șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului, sau CCG – Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite – au declarat că vor activa o prevedere dintr-un acord comun de apărare, semnat pentru prima dată în 2000, care prevedea că un atac asupra unui stat membru este un atac asupra tuturor.

Formularea este similară cu cea utilizată în articolul 5 al pactului NATO.

După summitul inițial de urgență, miniștrii apărării din statele din Golf au ținut o altă reuniune la Doha și au convenit să îmbunătățească schimbul de informații și rapoartele privind situația aeriană și să accelereze un nou sistem regional pentru avertizările privind rachetele balistice. De asemenea, au fost anunțate planuri pentru exerciții militare comune.

În aceeași săptămână, Arabia Saudită a anunțat că va încheia un „acord strategic de apărare reciprocă” cu Pakistanul. Cele două țări au declarat că „orice agresiune împotriva oricăreia dintre țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”.

Pakistanul este singura țară cu majoritate islamică din lume, dotată cu arme nucleare, și ar putea acum să-și extindă aparent umbrela nucleară asupra Arabiei Saudite.

Este acesta începutul „NATO-ului islamic”

O alianță a statelor islamice poate suna ca un fel de „NATO islamic” care se formează pentru a contracara Israelul, dar realitatea este puțin diferită, au declarat observatorii pentru DW.

„O alianță de tip NATO este nerealistă, deoarece ar lega statele din Golf de războaie pe care nu le consideră vitale pentru propriile interese. Niciun conducător din Golf nu vrea să fie atras într-o confruntare cu Israelul în numele Egiptului, de exemplu”, a declarat Andreas Krieg, lector senior la Școala de Studii de Securitate de la King’s College London. Totuși, lucrurile se schimbă după atacul de la Doha, spun observatorii.

Ce spun experții despre o posibilă alianță a statelor islamice

„Securitatea în Golf s-a bazat mult timp pe o logică tributară, [unde] practic plătești pe altcineva să aibă grijă de protecția ta”, a continuat Krieg. „Această mentalitate începe să se schimbe după atacul de la Doha”, recunoaște el, „dar doar încet”.

Ceea ce lumea ar putea vedea în loc de un „NATO islamic” este așa-numitul „format 6+2”, explică Cinzia Bianco, expertă în statele din Golf la Consiliul European pentru Relații Externe.

„Formația 6+2” are mai mult sens decât un „NATO islamic”, spune Andreas Krieg.

Turcia este de fapt „cel mai credibil partener non-occidental pentru Golf, cu trupe deja staționate în Qatar din 2017 și o capacitate reală de a acționa rapid în situații de criză”, argumentează Krieg. „Egiptul este însă mai complicat. Are masă militară, dar fiabilitatea sa este pusă la îndoială în unele capitale ale Golfului.”

Și chiar dacă un format „6+2” este în curs de desfășurare, acesta se va întâmpla lent și discret, notează atât Krieg, cât și Bianco.

„Majoritatea schimbărilor serioase se vor întâmpla în culise”, prezice Krieg. „Vom vedea comunicate publice, summituri și exerciții comune. Dar lucrările importante, cum ar fi partajarea datelor radar, integrarea sistemelor de avertizare timpurie sau acordarea drepturilor de stabilire a bazelor, vor rămâne discrete.”

De asemenea, este posibil ca statele din Golf, care au fost în mare măsură

