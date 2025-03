Statele europene își avertizează cetățenii în legătură cu călătoriile în SUA: „Poți fi pasibil de arestare”

Regatul Unit și-a actualizat joi sfaturile de călătorie în Statele Unite, avertizând asupra consecințelor dure pentru deținătorii de pașapoarte britanici care încalcă legile SUA privind imigrația.

Notificarea vine la doar o zi după ce Germania și-a actualizat sfaturile de călătorie după ce trei dintre cetățenii săi au fost reținuți în încercarea de a intra în SUA, potrivit .

Biroul de Externe al Marii Britanii a confirmat la începutul acestei luni că oferă sprijin unui cetățean britanic reținut în SUA după ce au circulat rapoarte despre o femeie reținută la graniță, a informat Reuters.

În sfaturile sale actualizate, biroul de externe al Marii Britanii le-a spus cetățenilor să „respecteze toate condițiile de intrare, vize și alte condiții”.

„Autoritățile din SUA stabilesc și aplică regulile de intrare”, a spus biroul. „Poți fi pasibil de arestare sau detenție dacă încalci regulile.”

Potrivit versiunilor arhivate ale site-ului web al Regatului Unit, ghidul de la începutul lunii februarie a declarat doar că autoritățile americane „setează și aplică reguli de intrare”, a informat Reuters.

Germania a declarat săptămâna aceasta că investighează cazurile în care trei dintre cetățenii săi li s-a refuzat intrarea și au fost plasați în detenție atunci când au încercat să intre prin granița de sud a SUA.

Germania și-a actualizat apoi avizul pentru a avertiza că intrarea prin sistemul electronic de autorizare de călătorie sau o viză pentru SUA nu a fost garantată, iar controlul la frontieră din SUA are ultimul cuvânt în a permite oamenilor să intre în țară.

O femeie canadiană a mai spus că a fost reținută recent de Imigration and Customs Enforcement, a informat The New York Times.

Reținerile provoacă îngrijorare internațională în rândul țărilor aliate, în timp ce administrația Trump promite că va opri migrația în SUA.