Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran

Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 18:36
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump ar putea trimite trupe terestre în Iran
  2. Armata saudită este în alertă maximă

Donald Trump nu exclude să trimită trupe terestre în Iran, în cazul în care situația va impune acest lucru. El este așteptat să facă noi declarații despre situația operațiunii militare din Iran, în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump ar putea trimite trupe terestre în Iran

Casa Albă a anunțat că urmează o nouă conferință de presă în care Donald Trump va vorbi despre situația operațiunii din Orientul Mijlociu. Anterior, într-un interviu pentru New York Post, el a declarat că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran. A precizat că va lua o astfel de decizia doar dacă va fi necesar, precizând că o astfel de perspectivă nu-l sperie.

„Nu am emoţii în ceea ce priveşte trupele terestre – spre deosebire de toţi acei preşedinţi care spun «Nu vor fi trupe terestre». Eu nu spun asta. Eu spun «Probabil că nu avem nevoie» sau «Dacă ar fi necesar»”, a declarat el, conform AFP

Duminică, Trump a descris războiul cu Iranul drept o operaţiune „de patru săptămâni”. Cu acest prilej, el a anunțat moartea a „48 de lideri iranieni”. El a spus că este gata să „discute” cu liderii iranieni, dar fără a preciza care sunt aceştia. Totodată a avertizat cu privire la posibilile pierderi de vieți ale unor soldați americani, dincolo de cei morți până în prezent.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că – oricât de puternic este Iranul, ţara este mare – va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail.

Armata saudită este în alertă maximă

Forţele armate ale Arabiei Saudite şi-au ridicat la maximum nivelul de alarmare. Decizia a venit după ce teritoriul țării a fost vizat de mai multe atacuri iraniene, ca ripostă la loviturile aeriene americane ordonate de Donald Trump.

Iranul a lovit rafinăria de la Ras Tanura a companiei petroliere de stat Aramco, a anunţat ministerul saudit al energiei. Acesta a precizat că parte din operațiunile economice au fost întrerupte. Ministerul apărării a comunicat că rafinăria a fost atacată de două drone, care au fost interceptate. Tot luni, conform unei surse a AFP, au fost interceptate rachete iraniene care se îndreptau spre o bază aeriană de lângă Riad.

Arabia Saudită este cea mai mare exportatoare de petrol din lume. Majoritatea câmpurilor petroliere şi a infrastructurilor sunt situate de-a lungul coastei de est a ţării, de cealaltă parte a Golfului Persic faţă de Iran. În acest context, sursele citate de AFP au transmis că Arabia Saudită ar putea lovi  instalaţii petroliere iraniene.

„Totul depinde dacă se consideră că a fost atacată direct Aramco de către conducerea iraniană, sau a fost o dronă izolată care doar s-a apropiat”, au transmis sursele citate

