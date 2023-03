Strigătul disperat al unei mame singure: „O relație doar de dragul copilului nu va merge niciodată”

O mamă singură din România și expus povestea pe platforma „. Aceasta a dezvăluit mai multe detalii despre experiența ei de a fi mamă singură și de a se descurca în această situație.

Tânăra spera să aibă o familie perfectă

Femeia a împărtășit că și-a dorit o familie alături de un bărbat pe care îl cunoștea de când era mică, dar când a rămas însărcinată și s-a întors în țară, acesta a început să se distanțeze și să nu mai fie interesat de relația lor. Ea a decis să meargă mai departe și să crească copilul singură, având sprijinul familiei și a câtorva prieteni apropiați.

Deși tatăl copilului a încercat să își reia relația cu mama, aceasta a ales să nu facă acest lucru, deoarece nu credea că ar fi un tată bun pentru copilul ei. Tânăra menționează că păstrează o legătură cu el, pentru ca fetița ei să aibă dreptul de a-și cunoaște tatăl când va crește, dar decizia aparține exclusiv fetiței.

Ea încurajează femeile care se tem să își crească singure copiii să nu se descurajeze și să încerce să se bazeze pe sprijinul celor din jurul lor. Ea crede că este important să nu te implici într-o relație doar pentru a avea un copil, deoarece o relație fără sentimente și respect între părinți nu va funcționa niciodată.

„Am 30 de ani și o fetiță superbă de 1 an, de care mă ocup singură de când era în burtică. Am fost foarte mulți ani plecată din România, în mai multe țări, iar la un moment dat am reluat legătura cu un bărbat pe care îl cunoșteam de când eram mică. Era plecat de mulți ani în Italia și am mers acolo, crezând că o să ne construim împreună o familie.

„Am pus punct relației și mi-am văzut liniștită de viață”

Când am rămas însărcinată, a fost încântat și nu a spus niciodată că nu își dorește copilul. La șase săptămâni de sarcină, m-am întors în țară pentru a-mi schimba buletinul și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. La început, nu mă mai suna, îmi trimitea doar mesaje seci. Am tot dat vina pe faptul că nu are timp din cauza serviciului, dar apoi, analizând mai bine, mi-am dat seama că nu ar fi un tată bun pentru copilul meu.

Am pus punct relației și mi-am văzut liniștită de viață. Am trecut singură prin toate, de la sarcină la naștere și creșterea copilului. Am avut aproape familia și foarte puțini prieteni. Timpul a trecut, iar la un moment dat a reapărut tatăl copilului, care mi-a cerut să ne împăcăm. I-am răspuns clar că nu voi face asta, că nu îl deranjez cu nimic, și nici măcar nu am trecut copilul pe numele lui.

I-am zis că tot ce îmi doresc este liniște, pentru mine și pentru fetița mea. Nu mă deranjează foarte mult, îmi scrie o dată la două luni să îi trimit câte un video sau fotografie cu fetița. Recunosc că la început am fost foc și pară și i-am vorbit foarte urât, dar acum sunt fericită ca fetița mea este sănătoasă, o iubesc nespus de mult și mi-am dorit-o cu toată ființa mea.

Nu îmi doresc să îi iau fetiței dreptul de a-și cunoaște tatăl, tocmai de aceea păstrez legătura cu el. Când va crește, decizia de a vorbi cu el îi va apartine în totalitate. Îmi doresc să citească această poveste cât mai multe femei și să înțeleagă că o relație doar de dragul copilului nu va merge niciodată, atâta timp cât între părinți nu mai există sentimente și respect. Să fii mama singură nu este un lucru ușor, dar nici imposibil, și este al naibii de frumos!”, a povestit tânăra.