Donald Trump riscă să declanșeze propriul război, în Venezuela, sub pretextul combaterii traficului de droguri. escaladează retorica războinică și pregătirile militare împotriva cartelurilor de droguri.

Donald Trump vrea propriul război

Armata americană se pregătește pentru o al cărei obiectiv va fi ocuparea unor porturi și aeroporturi din Venezuela. Intervenția este motivată, de Donald Trump, prin războiul total pe care l-a declarat cartelurilor de traficanți de droguri. Un memorandum clasificat care a fost trimis Congresului SUA a dezvăluit intențiile administrației americane.

Șeful de la Casa Albă a invocat prerogative de timp de război, declarând formal o stare de „conflict armat non-internațional” împotriva organizațiilor de narcotrafic din America Latină. Aceste organizații au fost desemnate ca grupări teroriste. În baza acestui document, Trump va avea autoritatea de a ordona atacuri, asasinate țintite și rețineri fără proces împotriva presupușilor membri ai cartelurilor.

Este un demers care stârnește îngrijorare în rândul juriștilor și a opoziției politice din , chiar dacă potrivit Casei Albe, acțiunea este justificată de amploarea și violența crizei drogurilor din Statele Unite, după cum relatează .

Totodată, Pentagonul a consolidat prezența militară americană în apropierea Venezuelei, sugerând o pregătire concretă pentru operațiuni de ocupare a infrastructurii strategice. Militarii americani ar putea descinde în porturi maritime și aeroporturi. Potrivit Washington Examiner, forțele americane sunt deja în poziție, cu suficiente trupe și echipamente pentru a executa o astfel de acțiune.

Flotă americană desfășurată în largul Venezuelei

O flotă americană masivă se află în largul coastei venezuelene pregătită pentru un eventual conflict. Donald Trump a mutat aici mai multe nave de război, un submarin, zece avioane F-35 Lightning II și 2.200 de pușcași marini din Unitatea Expediționară Marină 22. Contingentul este dotat cu avioane Harrier, elicoptere și vehicule blindate.

Mai multe unități de operațiuni speciale au efectuat exerciții de parașutare și pentru ocuparea unor piste de aterizare. În cadrul acestei operațiuni, Puerto Rico a devenit un nod logistic major, de unde au loc zboruri militare regulate.

Oficialii americani nu au confirmat existența unui plan de invazie, dar amploarea desfășurării militare depășește cu mult dimensiunea unei simple misiuni anti-narcotice. Analiștii susțin că Washingtonul vrea să-și rezerve opțiunea de a lovi în regimul Maduro, dacă situația o va impune.

Tensiunile au escaladat după ce ministrul Apărării venezuelean, Vladimir Padrino López, a afimat că a detectat cinci avioane F-35 în spațiul aerian al regiunii de informații de zbor Maiquetía. Aceste aeronave aparțin pușcașilor marini americani și au fost dislocate recent în Puerto Rico.

Donald Trump a ordonat scufundarea unor vase

Luna trecută, forțele americane au efectuat trei lovituri letale asupra unor ambarcațiuni despre care au susținut că ar fi fost implicate în traficul de droguri. În urma acestor atacuri au murit cel puțin 17 persoane. La momentul respectiv, Donald Trump a postat pe Truth Social un avertisment pentru venezueleni.

„Opriți vânzarea de fentanil, narcotice și droguri ilegale în America și comiterea de violențe și acte de terorism împotriva cetățenilor americani!!!”, a scris Trump.

În memo-ul către Congres, șeful de la Casa Albă califică membrii cartelurilor drept „combatanți ilegali”. El spune că activitatea lor este un „atac armat împotriva Statelor Unite”. Invocând legislația specifică conflictelor armate, Trump creează cadrul juridic pentru reținerea pe termen nedefinit și eliminarea țintită a liderilor cartelurilor. Administrația susține că problema nu mai este una penală, ci de securitate națională.

Trump a acuzat că traficanții ar fi responsabili pentru zeci de mii de decese anuale în SUA, iar rețelele precum Tren de Aragua și Cartelul de los Soles, ar avea legătură cu structurile statului venezuelean și ar beneficia de protecție oficială.

Trump are opoziție în Congres

Opoziția democrată din Congresul SUA a reacționat dur la intențiile administrației. Senatorul Jack Reed, președintele Comitetului pentru Forțele Armate, a denunțat lipsa de fundament legal și de informații verificabile care să justifice escaladarea dorită de Donald Trump. Mai mult, congresmenii pregătesc o Rezoluție privind Puterile de Război, menită să limiteze capacitatea Casei Albe de a acționa unilateral.

Juriștii avertizează că șeful de la Casa Albă forțează limitele legislative post-11 septembrie. Aceștia avertizează că Trump vrea să aplice autorizații de luptă pentru combaterea Al-Qaeda unor grupuri care nu au lansat atacuri directe asupra forțelor americane.

„Este, în esență, un război secret împotriva unor inamici secreți, fără aprobarea Congresului”, a declarat un oficial din Congres, citat de ABC News.

Lupta împotriva drogurilor capătă, sub administrația Trump, trăsăturile unui conflict de uzură transfrontalier. În numele securității naționale, șeful de la Casa Albă vrea să redefinească regulile războiului și, odată cu ele, frontierele legii internaționale.