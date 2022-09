SUA are informații că Vladimir Putin se pregătește pentru posibile măsuri de mobilizare a populației. Jake Sullivan: Rusia vrea referendumuri chiar și în zone ale Ucrainei pe care nu le controlează (VIDEO)

SUA are informații că președintele rus Vladimir Putin se pregătește pentru posibile măsuri de mobilizare a populației, a anunțat consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, potrivit Nexta TV.

Ce a spus Jake Sullivan (SUA) despre planurile lui Vladimir Putin

„În acest context, președintele Putin pare pe punctul de a întreprinde două acțiuni. În primul rând, așa cum am avertizat de luni de zile, Rusia pare să meargă mai departe cu planurile de a organiza simulacre de referendumuri în zone ale Ucrainei aflate sub controlul său și chiar și în zone ale Ucrainei care în prezent nu se află sub controlul său, într-o încălcare directă a suveranității Ucrainei.

Rusia se grăbește să organizeze aceste referendumuri, ca răspuns la succesele Ucrainei de pe câmpul de luptă, precum și să se pregătească pentru posibile măsuri de mobilizare”, a declarat oficialul american.

Oficialii susținuți de Moscova au anunțat în așa-zisele „republici populare” Donețk și Lugansk, dar și în regiunile Herson și Zaporojie. Inițiativa a fost denunțată atât de Ucraina, care spune că demersul rusesc , cât și de NATO, prin vocea secretarului general Jens Stoltenberg, care ca fiind lipsite de legitimitate.

„Simulacrele de referendumuri nu au nicio legitimitate și nu schimbă natura războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta este o nouă escaladare în războiul lui Putin. Comunitatea internațională trebuie să condamne această încălcare flagrantă a dreptului internațional și să sporească sprijinul pentru Ucraina”, a scris înaltul oficial nord-atlantic, marți, pe Twitter.