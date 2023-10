SUA au doborât pentru prima dată o dronă a unui aliat NATO (VIDEO)

Statele Unite au doborât joi, 5 octombrie, o dronă înarmată care aparține Turciei, ce acționa aproape de trupele sale în Siria, declară un oficial american.

Potrivit , este pentru prima dată când Washingtonul afirmă că a doborât un aparat de zbor al Turciei, aliat NATO.

Drona doborâtă de coaliția condusă de SUA nu ar aparține armatei turce, susține un oficial al Ministerului turc al Apărării, însă nu se știe cine este deținătorul aparatului.

Un avion de luptă F-16 ar fi doborât drona turcă, după ce Statele Unite au contactat e mai multe ori oficiali militari turci pentru a-i avertiza că acţionează în apropiere de forţele terestre americane, susțin doi oficiali americani, care au ales să fie anonimi.



The biggest $$ supporter of ISIS was Turkey. ISIS was supposed to kill all the Kurds for Turkey.

Good–hit more drones. I bet Turkey is fuming.

By the way, the USA agreed to sell Turkey F-16s if Erdogan allowed to become a NATO member.

— Debra C (@Molly4everLoved)