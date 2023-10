Sute de morți după un atac asupra unui spital din Gaza. Hamas și Israel se acuză reciproc. Palestinienii au ieșit pe străzi în Cisiordania pentru a protesta (VIDEO, FOTO)

UPDATE: Armata israeliană susține că explozia de la spitalul din Gaza a fost provocată de o rachetă trasă de Hamas, care a deviat de la traiectorie. Ministerul israelian al Apărării a citat date obținute în urma „unei investigații inițiale”.

The Government Media Office: committed a war crime, targeting the courtyard of the Baptist Hospital.

Hundreds of displaced Gazans had been taking shelter in the courtyard of the hospital thinking that it would be safe because it is a hospital sponsored by Christian…

