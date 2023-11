Sute de spectatori au căzut în timpul concertului Lanei Del Rey din cauza efectului de domino. Ce teorie conspiraționistă s-a lansat

Lanei Del Rey din Mexico City au căzut, ca un domino, din cauza unei prime persoane care s-a răsturnat.

Oamenii iar participații din fața scenei au început să cadă pe spate, iar efectul s-a răspândit până în spatele mulțimii, informează

„În general, orice zonă închisă, dacă nu reglezi fluxul de mulțime, poate deveni prea aglomerată și ai acest risc de undă de șoc, colaps progresiv al mulțimii”, a spus expertul în știința mulțimilor Keith Still.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar concertul a continuat.

În mediul online a apărut o teorie conspiraționistă care susține că oamenii au fost dărâmați de un „val misterios de energie”.

„Efectul de domino al mișcării mulțimii este foarte comun la concerte sau evenimente la care participă multă lume”, avertizează moderatorii de la Twitter.

JUST IN: Mysterious Energy wave hits crowd at a Lana Del Rey Concert knocking massive amount of people to the ground…

CAN ANYONE EXPLAIN THIS?

