Taiwan: Explozie la o fabrică de mingi de golf. Cel puțin 5 morți și peste 100 de răniți

O explozie puternică a avut loc la o fabrică din Taiwan, vineri seară. 5 oameni au murit și peste 100 au fost răniți în deflagrație. Decedații au fost identificați ca fiind trei dintre pompierii care interveneau pentru stingerea vâlvătaiei și doi muncitori ai fabricii care aparține producătorului de mingi de golf Launch Technologies Co, potrivit

A firefighter is dead and 81 people are injured after an explosion at Pingtung Technology Industrial Park. Rescuers are still working to save people who are trapped. The cause of the explosion is unconfirmed. — EMEA Intel (@emea_intel)

Operațiunile de căutare și salvare s-au desfășurat continuu de-a lungul nopții, până dimineața, conform informațiilor furnizate de Agenția de Știri Centrală (CNA) din Taiwan, preluate de Agerpres. Pompierii au continuat să depună eforturi susținute sâmbătă dimineața, iar cel puțin cinci persoane, inclusiv un pompier, rămân blocate în zona incidentului, după prăbușirea unei secțiuni a fabricii care i-a acoperit sub dărâmături.

BREAKING: At least four firefighters are dead, six people still trapped, and over 100 injured in a fire and an explosion in southern . — RawNews1st (@Raw_News1st)

Zeci de persoane rănite au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Surse media locale au sugerat că bilanțul deceselor ar putea crește în funcție de evoluția situației.

Autoritățile desfășoară o investigație amănunțită pentru a stabili cauza exactă a incendiului și a exploziei care a urmat acestuia. Președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, și premierul Chen Chien-jen au transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în acest tragic eveniment.