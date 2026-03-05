O decizie a unei instanțe federale din Statele Unite ar putea obliga guvernul american să restituie peste 130 de miliarde de dolari companiilor care au plătit tarife vamale considerate ulterior ilegale. Hotărârea ar putea afecta sute de mii de importatori și ar deschide calea uneia dintre cele mai mari rambursări din istoria comerțului american.

De ce trebuie statul american să returneze miliarde companiilor

Judecătorul Richard Eaton, de la Curtea pentru Comerț Internațional a Statelor Unite din Manhattan, a dispus ca autoritățile să restituie importatorilor sumele colectate prin tarife declarate ilegale. Decizia vine după ce a stabilit că aceste taxe nu au fost aplicate în mod legal.

Hotărârea vizează bani plătiți de peste 300.000 de companii care au importat bunuri în Statele Unite în perioada respectivă. Instanța a cerut autorităților vamale să recalculeze costurile pentru milioane de transporturi de marfă, fără aplicarea tarifelor respective.

Potrivit ordinului judecătoresc, rambursările trebuie acordate împreună cu dobânda aferentă, ceea ce ar putea crește și mai mult valoarea totală a sumelor care vor fi returnate.

Cum ar putea funcționa procesul de rambursare

Judecătorul a precizat că autoritățile vamale au deja proceduri prin care pot restitui bani atunci când importatorii plătesc inițial mai mult decât suma finală stabilită. Din acest motiv, el consideră că instituțiile implicate au experiența necesară pentru a gestiona situația.

„Vama știe cum să facă acest lucru”, a declarat judecătorul în timpul unei audieri desfășurate miercuri. „Fac asta în fiecare zi. Finalizează intrările și fac rambursări”, a mai spus el, potrivit Antena3.

Magistratul a programat o nouă audiere pentru a primi informații despre modul în care autoritățile intenționează să organizeze returnarea sumelor.

Ce spun autoritățile despre rambursări

Reprezentanții Biroului Vamal și de Protecție a Frontierei au transmis instanței că operațiunea ar putea fi extrem de complexă. Potrivit documentelor depuse, ar putea fi necesară verificarea manuală a peste 70 de milioane de declarații de import.

Agenția a precizat că ar putea avea nevoie de până la patru luni doar pentru a analiza opțiunile privind modul concret în care vor fi efectuate plățile către companii.

„Formularea acestui ordin sugerează clar o abordare generală: importatorii au dreptul la rambursări în baza IEEPA (Legea Puterilor Economice Internaționale în Situații de Urgență), punct”, a spus Ryan Majerus, fost oficial în , în prezent partener la o firmă de avocatură.

Cine a inițiat procesul care a dus la această decizie

Hotărârea instanței a fost emisă într-un proces deschis de compania Atmus Filtration, care a susținut în instanță că a plătit aproximativ 11 milioane de dolari în aceste . Cazul face parte dintr-un număr mult mai mare de procese similare.

Judecătorul a precizat că instanța încearcă să găsească o soluție generală pentru toate companiile afectate, astfel încât fiecare caz să nu fie analizat separat.