B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump

Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump

Iulia Petcu
05 mart. 2026, 20:12
Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrew Leyden
Cuprins
  1. De ce trebuie statul american să returneze miliarde companiilor
  2. Cum ar putea funcționa procesul de rambursare
  3. Ce spun autoritățile despre rambursări
  4. Cine a inițiat procesul care a dus la această decizie

O decizie a unei instanțe federale din Statele Unite ar putea obliga guvernul american să restituie peste 130 de miliarde de dolari companiilor care au plătit tarife vamale considerate ulterior ilegale. Hotărârea ar putea afecta sute de mii de importatori și ar deschide calea uneia dintre cele mai mari rambursări din istoria comerțului american.

De ce trebuie statul american să returneze miliarde companiilor

Judecătorul Richard Eaton, de la Curtea pentru Comerț Internațional a Statelor Unite din Manhattan, a dispus ca autoritățile să restituie importatorilor sumele colectate prin tarife declarate ilegale. Decizia vine după ce Curtea Supremă a stabilit că aceste taxe nu au fost aplicate în mod legal.

Hotărârea vizează bani plătiți de peste 300.000 de companii care au importat bunuri în Statele Unite în perioada respectivă. Instanța a cerut autorităților vamale să recalculeze costurile pentru milioane de transporturi de marfă, fără aplicarea tarifelor respective.

Potrivit ordinului judecătoresc, rambursările trebuie acordate împreună cu dobânda aferentă, ceea ce ar putea crește și mai mult valoarea totală a sumelor care vor fi returnate.

Cum ar putea funcționa procesul de rambursare

Judecătorul a precizat că autoritățile vamale au deja proceduri prin care pot restitui bani atunci când importatorii plătesc inițial mai mult decât suma finală stabilită. Din acest motiv, el consideră că instituțiile implicate au experiența necesară pentru a gestiona situația.

„Vama știe cum să facă acest lucru”, a declarat judecătorul în timpul unei audieri desfășurate miercuri. „Fac asta în fiecare zi. Finalizează intrările și fac rambursări”, a mai spus el, potrivit Antena3.

Magistratul a programat o nouă audiere pentru a primi informații despre modul în care autoritățile intenționează să organizeze returnarea sumelor.

Ce spun autoritățile despre rambursări

Reprezentanții Biroului Vamal și de Protecție a Frontierei au transmis instanței că operațiunea ar putea fi extrem de complexă. Potrivit documentelor depuse, ar putea fi necesară verificarea manuală a peste 70 de milioane de declarații de import.

Agenția a precizat că ar putea avea nevoie de până la patru luni doar pentru a analiza opțiunile privind modul concret în care vor fi efectuate plățile către companii.

„Formularea acestui ordin sugerează clar o abordare generală: importatorii au dreptul la rambursări în baza IEEPA (Legea Puterilor Economice Internaționale în Situații de Urgență), punct”, a spus Ryan Majerus, fost oficial în Departamentul Comerțului, în prezent partener la o firmă de avocatură.

Cine a inițiat procesul care a dus la această decizie

Hotărârea instanței a fost emisă într-un proces deschis de compania Atmus Filtration, care a susținut în instanță că a plătit aproximativ 11 milioane de dolari în aceste tarife. Cazul face parte dintr-un număr mult mai mare de procese similare.

Judecătorul a precizat că instanța încearcă să găsească o soluție generală pentru toate companiile afectate, astfel încât fiecare caz să nu fie analizat separat.

Tags:
Citește și...
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Externe
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Externe
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Conflict deschis între Volodimir Zelenski și Viktor Orban. Miza disputei, ajutorul financiar acordat de UE pentru Ucraina
Externe
Conflict deschis între Volodimir Zelenski și Viktor Orban. Miza disputei, ajutorul financiar acordat de UE pentru Ucraina
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Externe
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Externe
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Externe
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
Externe
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Externe
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Ultima oră
21:12 - Nicușor Dan a anunțat ce a discutat cu președintele Karol Nawrocki: „Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE”
21:06 - Dani Mocanu se întoarce în țară. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
21:03 - Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
20:54 - Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
20:47 - Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
20:33 - Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
20:13 - România și Polonia vor colabora mai strâns în domeniul apărării. Nicușor Dan, discuții cu Donald Tusk
20:03 - Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
19:47 - Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
19:34 - Britney Spears a fost arestată. Ce au transmis autoritățile