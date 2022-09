Tensiunea plutește în aer la Moscova. Vladimir Putin sporește măsurile de securitate, în contextul loviturilor primite pe frontul din Ucraina și pe plan intern (VIDEO)

Tensiunea plutește în aer sâmbătă seară în capitala Rusiei. Centrul Moscovei a fost închis, forțele de ordine au intensificat controalele, iar cetățenii ruși au spus pe rețelele sociale că una dintre centurile orașului a fost și ea închisă, fiind prezente mașini și vehicule blindate ale Gărzii Naționale, instituție subordonată direct președintelui rus Vladimir Putin, potrivit .

Este posibil ca Vladimir Putin să fi luat măsuri de precauție după ultimele evenimente, fie că vorbim despre cele de pe frontul din Ucraina sau cele de pe plan intern.

Contraofensiva ucraineană s-a soldat cu decizia trupelor ruse de a abandona principalul bastion din nord-estul țării invadate, iar este văzută ca una dintre cele mai mari înfrângeri ale Rusiei după retragerea din regiunea Kiev.

Ucrainenii au eliberat și Kupiansk, oraș aflat mai la nord de Izium.

rus nat’l guard shut down traffic in moscow

„This is the first time I’m seeing the ring road closed down. Rosgvardiya is moving. The whole ring road is closed, as you can see. First time in my life I’m seeing this. I guess I’ll walk […] They’re going [east] toward Balashiha”

