Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron

Ana Maria
22 ian. 2026, 09:35
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Michael Kappeler
Cuprins
  1. Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce a transmis Palatul Élysée după declarațiile liderului SUA
  2. Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce a spus liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos
  3. Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce amenințări comerciale a lansat liderul SUA
  4. De ce sunt relațiile dintre Paris și Washington tot mai tensionate
  5. Cum răspunde Franța acuzațiilor de dezinformare

Tensiuni între Franța și Donald Trump. Franța a reacționat dur, miercuri, la afirmațiile făcute de Donald Trump, potrivit cărora acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă după ce președintele american a amenințat cu impunerea de taxe vamale drastice asupra importurilor franceze în SUA.

Parisul a catalogat declarațiile liderului american drept „știri false”, pe fondul unor tensiuni tot mai accentuate între cei doi aliați NATO, relatează Reuters.

Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce a transmis Palatul Élysée după declarațiile liderului SUA

Președinția franceză a respins categoric versiunea prezentată de Donald Trump, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Se afirmă că președintele @Emmanuel Macron a crescut prețul medicamentelor”, a transmis Palatul Élysée. „El nu stabilește prețurile acestora. Acestea sunt reglementate de sistemul de securitate socială – și, de fapt, au rămas stabile, oricine a intrat într-o farmacie franceză știe acest lucru.

Pentru a sublinia poziția oficială, instituția a publicat și un GIF cu Donald Trump spunând „fake news”, cu același mesaj afișat pe ecran.

Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce a spus liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos

Miercuri, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a afirmat că l-ar fi amenințat pe Emmanuel Macron cu impunerea unor taxe vamale dure pentru a-l determina să crească prețurile medicamentelor în Franța.

I-am spus: «Uite care e treaba, Emmanuel, răspunsul este că o vei face, o vei face repede. Și dacă nu o faci, voi aplica o taxă vamală de 25% pe toate produsele pe care le vinzi în Statele Unite și o taxă vamală de 100% pe vinurile și șampaniile tale». (Iar Macron a spus): «Nu, nu, Donald, o voi face, o voi face».

Mi-a luat în medie trei minute pe țară, spunând același lucru, «O vei face»”, a declarat Donald Trump, potrivit G4Media.

Liderul american l-a ironizat, de asemenea, pe Emmanuel Macron pentru ochelarii de soare de aviator purtați în timpul discursului acestuia de marți, tot la Davos.

Tensiuni între Franța și Donald Trump. Ce amenințări comerciale a lansat liderul SUA

Donald Trump a mers mai departe, amenințând că va impune tarife de până la 200% pentru vinurile și șampaniile franceze, într-un demers descris de observatori ca fiind parte a strategiei sale de presiune economică.

Potrivit liderului de la Washington, aceste măsuri ar avea ca scop convingerea Franței să se alăture inițiativei Consiliului Păcii, promovată de administrația Trump pentru rezolvarea conflictelor globale.

De ce sunt relațiile dintre Paris și Washington tot mai tensionate

Disputa legată de prețurile medicamentelor este doar cel mai recent episod dintr-un schimb de declarații tot mai dur între cei doi lideri. Relațiile transatlantice sunt deja tensionate de amenințările lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei, precum și de politica agresivă a SUA în materie de taxe vamale.

Emmanuel Macron a adoptat una dintre cele mai ferme poziții din Uniunea Europeană, cerând activarea celor mai puternice instrumente comerciale ale UE și avertizând că Europa nu va ceda în fața presiunilor.

Cum răspunde Franța acuzațiilor de dezinformare

În acest context, autoritățile de la Paris au intensificat eforturile de combatere a dezinformării. Anul trecut, guvernul francez a lansat contul @frenchresponse, dedicat demontării narațiunilor false și campaniilor de manipulare.

Potrivit autorităților, contul a devenit mult mai activ în ultimele săptămâni, în special pe fondul retoricii provocatoare a administrației Trump, notează și Reuters.

