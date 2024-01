Teroriști Hamas, vânați în Israel. Polițiștii trag de pe motocicletă într-o mașină furată de islamiști (VIDEO)

Un polițist israelian își scoate arma și își îndreaptă motocicleta mai aproape de un vehicul despre care se presupune că transporta agenți palestinieni. El trage în ei în timp ce colegii săi depășesc mașina. Scena care se desfășoară pe un drum gol care străbate ținuturi vaste nu este dintr-un film de acțiune de la Hollywood, ci din sudul Israelului, unde poliția vânează agenții Hamas în mijlocul unui război înfiorător.

Două persoane aflate în acea mașină au murit în schimbul de focuri din afara Netviot, un oraș de lângă Gaza, a declarat poliția israeliană.

Mașina se oprește și polițiștii trag mai multe cartușe. Bucăți sparte din geamul mașinii cad pe șosea.

Police and Border Police officers heroically neutralized two armed terrorists outside of Netivot on Saturday. We will continue working on the front lines to defend our civilians from terror

— Israel Police (@israelpolice)