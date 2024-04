Tornadă devastatoare în SUA. Sute de victime, prinse sub dărâmături (VIDEO)

Statele Nebraska și Iowa din SUA a fost lovite puternic de tornadă. Furtunile puternice au lăsat în urmă distrugeri semnificative. Sute de case au fost distruse, iar mulți dintre proprietarii sunt încă blocați sub dărâmături, în timp ce echipele de pompieri și polițiști sunt mobilizate, potrivit

Omaha – Elkhorn, NE Tornado from about 212th and fort street.

Video taken 6 minutes before it hits our house.

— El Jefe (@JaguarsJeff)