Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete

Doi băieți, de 12 și 15 ani, au fost uciși de un grup de indivizi , înarmați cu macete. Tragedia a avut loc la .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Agresorii, surprinși de camerele de supraveghere

Grupul de mascați era format din circa opt suspecţi, iar victimele au fost ucise în locuri diferite, dar apropiate unul de celălalt, conform .

Forţele de ordine l-au găsit mai întâi pe băiatul de 12 ani. Acesta era rănit grav. Echipele de salvare au aplicat manevre de resuscitare, însă fără succes. Decesul acestuia a fost constatat.

Un prieten al acestuia, cu trei ani mai mare, a fost găsit de poliţişti după scurt timp, pe o stradă din apropiere. El prezenta răni „serioase”, produse de arme albe. Nici el nu a putut fi salvat.

Poliția a informat cu privire la acest caz duminică. Aceasta a calificat atacul drept unul „oribil”.

Agresorii au fost surprinși de camerele de supraveghere. Acestea au confirmat că indivizii au fost aceiași în ambele cazuri. Ei purtau măşti şi aveau asupra lor macete şi cuţite cu lame lungi.

Autoritățile spun că cei doi tineri uciși nu făceau parte din nicio bandă.