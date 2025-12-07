B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat

Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 08:42
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Sursa foto: iStock
Cuprins
  1. Tragedia, descoperită întâmplător în largul Cretei
  2. Operațiune amplă de salvare în Marea Mediterană
  3. Creta, noua rută a migrației ilegale spre UE

Cel puțin 18 migranți au murit sâmbătă în apropiere de insula Creta, Grecia, după ce ambarcațiunea lor pneumatică s-a răsturnat în Marea Mediterană. Tragedia a fost descoperită întâmplător de o navă de marfă, iar circumstanțele exacte ale naufragiului rămân, pentru moment, necunoscute.

Tragedia, descoperită întâmplător în largul Cretei

O purtătoare de cuvânt a gărzii de coastă grecești a confirmat pentru AFP că 18 bărbați migranți au fost găsiți morți, iar doi supraviețuitori se află în stare critică, fiind transportați la spital, conform Agerpres.

Corpurile victimelor au fost descoperite în interiorul ambarcațiunii, care era deja parțial dezumflată și lua apă. Acum, medici legiști analizează posibilitatea ca migranții să fi murit din cauza hipotermiei sau deshidratării.

Ambarcațiunea improvizată a fost observată la 26 de mile marine sud-vest de Creta, de către un cargobot sub pavilion turc, care a alertat imediat autoritățile elene.

Operațiune amplă de salvare în Marea Mediterană

Odată cu primirea apelului, garda de coastă grecească a mobilizat două nave de patrulare, o navă Frontex, trei ambarcațiuni comerciale aflate în apropiere, precum și un elicopter Super Puma și un avion al agenției Frontex.

Cei doi supraviețuitori au relatat că barca lor devenise instabilă din cauza vremii nefavorabile și că nu aveau niciun fel de adăpost, hrană sau apă. Ei au spus că ambarcațiunea era dezumflată pe ambele părți, ceea ce i-a forțat pe migranți să se înghesuie pe o suprafață extrem de redusă.

Primarul orașului Ierapetra, Manolis Frangoulis, a declarat că toate victimele erau persoane tinere, cel mai probabil plecate din Libia în încercarea de a ajunge în Uniunea Europeană.

Creta, noua rută a migrației ilegale spre UE

Tragedia vine în contextul în care Creta a devenit, în ultimul an, o rută preferată pentru migranții care pleacă din Libia.

Potrivit UNHCR, peste 16.770 de solicitanți de azil au ajuns în Creta în 2025, mai mulți decât pe oricare altă insulă din Marea Egee.

În fața acestui val considerat „fără precedent”, guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis a suspendat în iulie procesarea cererilor de azil pentru trei luni, o decizie justificată de autorități drept „absolut necesară”.

Ministrul pentru migrație, Thanos Plevris, a adoptat un discurs extrem de dur și a afirmat că „Grecia nu este un hotel pentru solicitanții de azil”. El a transmis în repetate rânduri migranților că „nu sunt bineveniți”.

