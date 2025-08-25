B1 Inregistrari!
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit

Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 21:14
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Foto simbol / Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Nadeau Jean-Bernard/Only France/ABACA

Un elicopter s-a prăbușit luni dimineață în apropiere de Shanklin, pe insula britanică Isle of Wight, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a unui pasager. Autoritățile au confirmat că aparatul se afla într-o lecție de zbor.

Cuprins:

  • Cum a avut loc accidentul
  • Care au fost primele reacții și cum decurge ancheta
  • Care sunt mărturiile de la fața locului

Cum a avut loc accidentul

Prăbușirea a avut loc în jurul orei 9:20 dimineața, când elicopterul a căzut într-un câmp lângă localitatea Shanklin.

Elicopterul transporta patru persoane, inclusiv pilotul, iar una dintre ele a fost dusă cu elicopterul medical la spitalul universitar din Southampton, în stare critică.

Poliția din Hampshire și Isle of Wight a anunțat că trei persoane au murit, spunând:

„În acest moment nu putem oferi informații suplimentare despre persoanele implicate, deoarece continuăm să contactăm și să sprijinim familiile acestora. Nu vom comenta asupra circumstanțelor incidentului, dar continuăm să colaborăm cu Air Accident Investigation Branch”, conform The Guardian.

Care au fost primele reacții și cum decurge ancheta

Ramura de Investigare a Accidentelor Aeriene a anunțat că a început o anchetă, menționând că „o echipă de inspectori a fost trimisă la locul accidentului pentru a aduna dovezi și a efectua verificări”, conform aceleași surse.

Compania Northumbria Helicopters, care opera aeronava, a declarat că zborul a decolat la ora 9:00 din Aeroportul Sandown și că avea rol de lecție de zbor.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță aeriană Hampshire și Isle of Wight a afirmat:Am tratat și transportat un pacient la Centrul de Traume Majore din cadrul Spitalului Universitar Southampton. Gândurile noastre sunt alături de acesta și de toți cei implicați în incidentul de astăzi”, conform sursei citate.

Care sunt mărturiile de la fața locului

Martorii oculari au relatat că aparatul s-a prăbușit brusc, aproape de un drum care leagă localitățile Shanklin și Sandown. Leigh Goldsmith, care conducea, a spus: „Am observat elicopterul în timp ce se învârtea. Într-un moment a dispărut și s-a prăbușit într-un gard viu. Când am ajuns la locul accidentului, am observat ceea ce părea a fi airbaguri activate sub elicopter”, potrivit aceleiași surse.

