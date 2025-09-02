B1 Inregistrari!
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren

Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 08:34
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Sursa foto: X

Peste 1.000 de oameni au murit duminică într-o alunecare de teren în vestul Sudanului, la data de 31 august, în urma ploilor torențiale.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „O tragedie umanitară”

Ce s-a întâmplat

Peste 1.000 de persoane au murit în vestul Sudanului. Totul s-a întâmplat la 31 august, în urma ploilor torențiale, a precizat Armata de Eliberare a Sudanului (SLM), condusă de Abdelwahid Nour, conform Adevărul.

„Informațiile inițiale arată că toți locuitorii satului, estimați la peste o mie de persoane, au murit, cu excepția unui singur supraviețuitor”, se arată în declarația SLM.

Mișcarea, care controlează zona situată în regiunea Darfur, a făcut apel la ONU și la organizațiile internaționale de ajutor umanitar pentru a sprijini recuperarea trupurilor victimelor. Printre acestea se află bărbați, femei, dar și copii.

„O tragedie umanitară”

Guvernatorul din Darfur, aliat cu armata, Minni Minnawi, a descris alunecarea de teren drept „o tragedie umanitară care depășește granițele regiunii”.

„Facem apel la organizațiile umanitare internaționale să intervină de urgență și să ofere sprijin și asistență în acest moment critic, pentru că tragedia este mai mare decât ceea ce poporul nostru poate suporta singur”, a transmis el.

