Elon Musk aduce „talentele" Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale

Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 22:21
Foto: Hepta - DPA Images / Patrick Pleul

Elon Musk a anunțat că numeroși cercetători și ingineri de la Meta au ales să se alăture companiei sale, xAI, în ciuda ofertelor uriașe puse pe masă de Mark Zuckerberg.

Cuprins:

  • Meta pierde experți de top în favoarea xAI
  • Rivalitatea dintre Musk, Zuckerberg și Altman
  • Lansarea „Macrohard”, noua provocare la adresa Microsoft

Meta pierde experți de top în favoarea xAI

Conform Daily Mail, citat de A1, cel puțin 14 cercetători și ingineri de la Meta au părăsit compania începând cu luna ianuarie, unii alegând xAI, iar alții OpenAI.

Musk a comentat pe platforma X despre aceste plecări: „Mulți ingineri puternici de la Meta au plecat și se alătură xAI fără a necesita compensații inițiale exagerate”, conform surselor citate.

Oficialii de la Meta au răspuns afirmând că „o anumită pierdere de personal este normală pentru orice organizație de această dimensiune”.

Aceștia au declarat că specialiștii care au ales să plece nu făceau parte din noul laborator TBD dedicat superinteligenței.

Rivalitatea dintre Musk, Zuckerberg și Altman

Mark Zuckerberg a încercat să oprească plecarea angajaților prin oferirea unor pachete financiare impresionante, unele estimate la peste 100 de milioane de dolari pe an, plus bonusuri, conform spuselor lui Sam Altman.

Într-un podcast, șeful OpenAI a menționat: „Au început să facă oferte uriașe pentru mulți oameni din echipa noastră, cum ar fi bonusuri de semnare de 100 de milioane de dolari, mai mult decât atât pe an. Este nebunie”, potrivit surselor citate.

Cu toate acestea, Altman a subliniat că cei mai valoroși angajați ai săi nu au acceptat aceste oferte. Musk, la rândul său, a scris: „xAI are un potențial de creștere a capitalizării de piață mult mai mare decât Meta. Și suntem extrem de meritocrați: dacă faci ceva grozav, compensația ta poate crește semnificativ”, conform sursei menționate.

Documente judiciare publicate de CNBC au arătat că Musk a încercat chiar o alianță cu Meta pentru a prelua OpenAI pentru suma de 97,4 miliarde de dolari, dar Zuckerberg a refuzat propunerea.

Lansarea „Macrohard”, noua provocare la adresa Microsoft

Dar atacurile nu se opresc aici, recent, Musk a anunțat ceva surprinzător: lansarea Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv inteligenței artificiale, ca parte a xAI. „Este un nume jucăuș, dar proiectul este foarte serios!”, a scris Musk pe platforma X, conform WindowsCentral.

Noua firmă este văzută ca o alternativă la Microsoft, pe care

