Patru persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unor schele într-un cartier istoric din Viena, în timp ce lucrări erau în desfășurare. Incidentul a avut loc într-o zonă cunoscută pentru clădirile sale vechi, iar circumstanțele exacte sunt încă investigate. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, însă bilanțul este grav, iar ancheta este în plină desfășurare pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

Ce s-a întâmplat în cartierul istoric din Viena

s-a produs în curtea unui imobil de apartamente, unde schelele s-au prăbușit în timpul unor lucrări încă neclarificate de autorități. Potrivit poliției, patru persoane au murit în urma incidentului, iar echipele de intervenție au acționat imediat.

Clădirea implicată este una veche, specifică zonei, unde multe construcții datează din secolul al XIX-lea, ceea ce poate complica intervențiile și lucrările de reabilitare. Cauza exactă a prăbușirii nu a fost încă stabilită, potrivit G4Media.

Câte victime sunt și în ce stare se află răniții

Pe lângă cele patru persoane decedate, un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii continuă să monitorizeze starea acestuia, care rămâne critică.

Echipajele de salvare au intervenit într-un context dificil, încercând să acorde ajutor victimelor prinse sub structurile prăbușite. Operațiunea a implicat mai multe echipe specializate, mobilizate rapid la locul tragediei.

Aufregung und Blaulicht in Wien-Alsergrund! Schwerer Unfall im Zuge von Bauarbeiten, hält Einsatzkräfte in Atem. Arbeiter wurden verschüttet, auch Tote werden befürchtet. — Kronen Zeitung (@krone_at)

Unde a avut loc accidentul și ce investighează autoritățile

Incidentul s-a produs pe strada Porzellangasse, o zonă importantă a orașului, situată în apropierea școlii franceze și a . Locația este cunoscută pentru patrimoniul său arhitectural valoros.

Poliția a început audierile martorilor, inclusiv ale muncitorilor care au supraviețuit accidentului, pentru a reconstitui circumstanțele prăbușirii. Ancheta vizează atât cauza tehnică, cât și condițiile în care se desfășurau lucrările.