Tragedie într-un parc de distracții din Danemarca. O adolescentă de 14 a murit, după ce scaunul s-a desprins de roller coaster

O fată în vârstă de 14 ani din Copenhaga a murit într-un accident de roller coaster în Aarhus, al doilea oraş ca mărime De asemenea, în urma accidentului, un băiat în vârstă de 13 ani s-a rănit la mână, informează

Accidentul a avut loc în parcul tematic Tivoli Friheden. O parte din vagonul din spate al roller coaster-ului Cobra s-a desprins, a declarat directorul parcului pentru presa locală.

„Partea din spate s-a rupt şi atârna în spatele trenului”, a declarat Henrik Ragborg Olsen.

Victimele erau într-un montagne russe, când, la un moment dat, cele două scaune din spate s-au desprins și au atârnat sub restul trenului. , situat în Aarhus, al doilea oraş ca mărime din țara nordică, a fost închis, iar vizitatorii au fost evacuaţi.

Un martor la cele întâmplate a mărturisit că că s-a auzit o bubuitură puternică în parc când a avut loc incidentul. Autoritățile investighează cauza accidentului.

DENMARK

Rollercoaster horror crash kills girl, 14, and injures two other children at Danish amusement park

Teenage girl killed after coaster car flies loose at Tivoli Friheden, east Denmark

Theme park evacuated and engineers sent in to help determine cause of crash

