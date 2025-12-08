B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime

Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 13:55
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Isla Cangrejo Sursa foto: hellocanaryislands.com/
Cuprins
  1. Tragedie românească în Tenerife
  2. Relatările presei locale despre incident
  3. Tragedie românească într-o locație protejată

Tragedie românească în insulele Tenerife, unde un val ucigaș a provocat moartea a patru persoane, două femei și doi bărbați. Două dintre victime sunt de origine din România.

Tragedie românească în Tenerife

Un val puternic de coastă, a luat ucis patru persoane, dintre care doi români, care se aflau într-un iaz de pe Isla Cangrejo descris ca o „piscină naturală situată într-un colț magnific al coastei”. Aceast tragedie românească a fost confirmată de autoritățile locale de urgență.

Potrivit acestora, patru oameni, doi bărbați și două femei, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, luate de val, relatează AFP. Incidentul a avut loc duminică, 7 decembrie. Serviciile de urgență nu au dezvăluit identitatea victimelor, nici vârsta sau naționalitatea acestora, în mod oficial.

„Avem trei persoane moarte, doi bărbați și o femeie”, a transmis, inițial, AFP, citând datele serviciilor de urgență.

Conform datelor furnizate de autorități, alte trei persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Dintre acestea o femeie a murit în vreme ce primea îngrijiri medicale. O a cincea persoană, un bărbat, a fost luată de valuri și încă este căutată.

Relatările presei locale despre incident

Această tragedie românească s-a produs, duminică, într-o piscină naturală situată la Oceanul Atlantic, pe Isla Cangrejo, potrivit presei locale. Guvernul regional din Canare a decretat o „prealertă din cauza condițiilor nefavorabile la mare în weekend” în tot arhipelagul. Turiștii și localnicii au fost avertizați că vor fi valuri foarte mari, de doi până la 3,5 metri înălțime, potrivit unui comunicat.

În acest context, pentru a evita alte nenorociri, oficialii locali au cerut să nu se facă fotografii sau înregistrări video la malul oceanului.

Numărul turiștilor aflați în acea zonă a fost mai ridicat decât de obicei deoarece luni, 8 decembrie, este zi liberă în Spania. Iar multe persoane au profitat și au mers în weekend la mare, în Insulele Canare.

Tragedie românească într-o locație protejată

Autoritățile descriu locația în care s-a petrecut această tragedie românească drept un loc protejat. Pe site-ul guvernului local, iazul din Isla Cangrejo este descris drept un loc liniștit potrivit pentru o familie care vrea să profite de soare într-un cadru incomparabil. Autoritățile au precizat că locația este protejată de valuri datorită unui zid de beton.

„Mulțumită unui zid de beton care-l protejează de valuri, piscina oferă un loc liniștit de baie cu familia și de a profita de soare într-un cadru incomparabil”, potrivit site-ului.

Pe de altă parte, guvernul local a îndemnat la prudență în caz de maree și valuri foarte puternice.

