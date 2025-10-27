Un accident rutier tragic s-a petrecut pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un autocar cu etaj s-a prăbușit de pe un pod, după ciocnirea cu o mașină, provocând moartea a nouă persoane.
Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi au fost înregistrați pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un accident rutier tragic a avut loc în contextul ciocnirii dintre un autocar cu etaj și o mașină.
Incidentul s-a petrecut pe o șosea din provincia argentiniană Misiones. Autocarul s-a prăbușit de la o înălțime de mai mulți metri, de pe un pod, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP.
Acest accident rutier s-a petrecut, la ora locală 4.30 (9.30, ora României). Autocarul, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera. Autocarul a lovit parapetul și a căzut de pe pod şi a căzut în albia râului. Locul accidentului este situat la aproximativ 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires.
Tragedia en Misiones: ocho muertos y 29 heridos tras choque entre un colectivo y un auto en Campo Viera
Leé la nota completa https://t.co/2BRX2sJTqM pic.twitter.com/EdiyIvRH0E
— misionesonline.net (@misionesonline) October 26, 2025
🚨 AL MENOS 7 MUERTOS Y 5 HERIDOS GRAVES AL CAER UN MICRO A UN ARROYO EN MISIONES
– Fue en la ruta 14 entre Oberá y Campo Viera.
– Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/M9qHXtahFw
— Vía Szeta (@mauroszeta) October 26, 2025
Autoritățile au transmis că bilanțul acestui accident rutier tragic nu este final. Numărul morților a crescut, pe măsură ce se derulau operațiunile de salvare. Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat un bilanţ provizoriu de nouă morţi.
La operațiunile de salvare au luat parte peste 100 de pompieri şi salvatori Aceștia au fost trimiși în zonă să recupereze cadavrele și să-i salveze pe răniți.
Operațiunile de descarcerare s-au derulat pe parcursul mai multor ore, dat fiind că pasagerii au rămas blocați în interior.
Autoritățile argentiniene nu au o informație exactă cu privire la numărul de pasageri. Compania de autobuze oferă servicii interprovinciale, iar șoferii permit pasagerilor să se îmbarce și să debarce de-a lungul traseului. Acest lucru face dificil ca autoritățile să știe câte pasageri se aflau în autocar la momentul accidentului.
#Misiones Tragedia en la Ruta Nacional 14: nueve fallecidos y 28 heridos tras el choque entre un colectivo y un auto en Campo Viera. El siniestro vial ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro 892.
El hecho se registró alrededor de las 4:30 horas, cuando un colectivo de… pic.twitter.com/TMfHrdfKEY
— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 26, 2025