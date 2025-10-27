B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți

Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 11:30
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Accident rutier în Argentina Sursa foto: X
Cuprins
  1. Accident rutier tragic pe o șosea argentiniană
  2. Numărul morților este provizoriu

Un accident rutier tragic s-a petrecut pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un autocar cu etaj s-a prăbușit de pe un pod, după ciocnirea cu o mașină, provocând moartea a nouă persoane.

Accident rutier tragic pe o șosea argentiniană

Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi au fost înregistrați pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un accident rutier tragic a avut loc în contextul ciocnirii dintre un autocar cu etaj și o mașină.

Incidentul s-a petrecut pe o șosea din provincia argentiniană Misiones. Autocarul s-a prăbușit de la o înălțime de mai mulți metri, de pe un pod, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP.

Acest accident rutier s-a petrecut, la ora locală 4.30 (9.30, ora României). Autocarul, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera. Autocarul a lovit parapetul și a căzut de pe pod şi a căzut în albia râului. Locul accidentului este situat la aproximativ 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires.

Numărul morților este provizoriu

Autoritățile au transmis că bilanțul acestui accident rutier tragic nu este final. Numărul morților a crescut, pe măsură ce se derulau operațiunile de salvare. Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat un bilanţ provizoriu de nouă morţi.

La operațiunile de salvare au luat parte peste 100 de pompieri şi salvatori Aceștia au fost trimiși în zonă să recupereze cadavrele și să-i salveze pe răniți.

Operațiunile de descarcerare s-au derulat pe parcursul mai multor ore, dat fiind că pasagerii au rămas blocați în interior.

Autoritățile argentiniene nu au o informație exactă cu privire la numărul de pasageri. Compania de autobuze oferă servicii interprovinciale, iar șoferii permit pasagerilor să se îmbarce și să debarce de-a lungul traseului. Acest lucru face dificil ca autoritățile să știe câte pasageri se aflau în autocar la momentul accidentului.

Tags:
Citește și...
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Externe
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Externe
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Externe
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Externe
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
Externe
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Externe
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Externe
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru
Externe
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru
Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
Externe
Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
Ultima oră
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
11:15 - Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi