Un accident rutier tragic s-a petrecut pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un autocar cu etaj s-a prăbușit de pe un pod, după , provocând moartea a nouă persoane.

Accident rutier tragic pe o șosea argentiniană

Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi au fost înregistrați pe o șosea din nord-estul Argentinei. Un accident rutier tragic a avut loc în contextul ciocnirii dintre un autocar cu etaj și o mașină.

Incidentul s-a petrecut pe o șosea din provincia argentiniană Misiones. Autocarul s-a prăbușit de la o înălțime de mai mulți metri, de pe un pod, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP.

Acest accident rutier s-a petrecut, la ora locală 4.30 (9.30, ora României). Autocarul, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera. Autocarul a lovit parapetul și a căzut de pe pod şi a căzut în albia râului. Locul accidentului este situat la aproximativ 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires.

Numărul morților este provizoriu

Autoritățile au transmis că bilanțul acestui accident rutier tragic nu este final. Numărul morților a crescut, pe măsură ce se derulau . Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat un .

La operațiunile de salvare au luat parte peste 100 de pompieri şi salvatori Aceștia au fost trimiși în zonă să recupereze cadavrele și să-i salveze pe răniți.

Operațiunile de descarcerare s-au derulat pe parcursul mai multor ore, dat fiind că pasagerii au rămas blocați în interior.

Autoritățile argentiniene nu au o informație exactă cu privire la numărul de pasageri. Compania de autobuze oferă servicii interprovinciale, iar șoferii permit pasagerilor să se îmbarce și să debarce de-a lungul traseului. Acest lucru face dificil ca autoritățile să știe câte pasageri se aflau în autocar la momentul accidentului.