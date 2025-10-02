Donald Trump a devenit subiect de glume între liderii europeni. Președintele american a făcut mai multe gafe geografice în ultima vreme, încercând să demonstreze că a pus punct mai multor conflicte și războaie, prin urmare merită Premiul Nobel pentru Pace. Premierul albanez, președintele francez și președintele azer l-au ironizat pe Trump pentru aceste gafe, în timpul summit-ului de joi din Copenhaga.

Cum au glumit Rama, Macron și Aliev pe seama lui Trump

În timpul reuniunii Comunității Politice Europene, premierul Albaniei, Edi Rama, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, au fost surprinși de camere în timp ce glumeau pe seama lui Donald Trump.

„Ar trebui să ne ceri scuze… pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan!”, i-a spus Rama lui Macron.

Aliev pur și simplu a izbucnit în râs.

„Îmi pare rău pentru asta…”, i-a răspuns Macron în glumă.

Ce gafe a făcut Donald Trump

Donald Trump a devenit subiect de glume în contextul în care a confundat de mai multe ori Armenia și Albania când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva disputele dintre Armenia și Azerbaidjan, amintește .

Chiar luna trecută, Trump a declarat pentru Fox News: „Am rezolvat războaie de nerezolvat! Azerbaidjanul și Albania, care dura de mulți, mulți ani. I-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic, spre stupefacția lui Keir Starmer, Donald Trump : „Am rezolvat Aberbaijanul și Albania”. Din nou, el a încurcat Albania cu Armenia și a pronunțat greșit numele țării Azerbaidjan.

În fapt, Donald Trump a negociat un acord între Armenia, nu Albania, și Azerbaidjan. Președintele american a dezvoltat pentru Premierul Nobel, distincția pentru Pace, și spune că ar trebui să-l primească deoarece de când a redevenit președinte. Nu e clar care sunt acestea. De exemplu, el a mai invocat rezolvarea unui război între Egipt și Etiopia. Cele două țări, însă, nu au intrat recent în război, chiar dacă au relații tensionate.

Poate geografică făcută de Donald Trump a fost aceea în care a anunțat summitul cu dictatorul rus Vladimir Putin: „Mergem în Rusia, va fi un eveniment important”. De fapt, summitul s-a desfășurat în Alaska, teritoriu chiar al SUA.