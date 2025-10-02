B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)

Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 oct. 2025, 19:43
Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)
Donald Trump a devenit ținta glumelor între liderii europeni Rama, Macron și Aliev. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cum au glumit Rama, Macron și Aliev pe seama lui Trump
  2. Ce gafe a făcut Donald Trump

Donald Trump a devenit subiect de glume între liderii europeni. Președintele american a făcut mai multe gafe geografice în ultima vreme, încercând să demonstreze că a pus punct mai multor conflicte și războaie, prin urmare merită Premiul Nobel pentru Pace. Premierul albanez, președintele francez și președintele azer l-au ironizat pe Trump pentru aceste gafe, în timpul summit-ului de joi din Copenhaga.

Cum au glumit Rama, Macron și Aliev pe seama lui Trump

În timpul reuniunii Comunității Politice Europene, premierul Albaniei, Edi Rama, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, au fost surprinși de camere în timp ce glumeau pe seama lui Donald Trump.

„Ar trebui să ne ceri scuze… pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan!”, i-a spus Rama lui Macron.

Aliev pur și simplu a izbucnit în râs.

„Îmi pare rău pentru asta…”, i-a răspuns Macron în glumă.

Ce gafe a făcut Donald Trump

Donald Trump a devenit subiect de glume în contextul în care a confundat de mai multe ori Armenia și Albania când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva disputele dintre Armenia și Azerbaidjan, amintește Politico.

Chiar luna trecută, Trump a declarat pentru Fox News: „Am rezolvat războaie de nerezolvat! Azerbaidjanul și Albania, care dura de mulți, mulți ani. I-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic, spre stupefacția lui Keir Starmer, Donald Trump a spus: „Am rezolvat Aberbaijanul și Albania”. Din nou, el a încurcat Albania cu Armenia și a pronunțat greșit numele țării Azerbaidjan.

În fapt, Donald Trump a negociat un acord între Armenia, nu Albania, și Azerbaidjan. Președintele american a dezvoltat o obsesie pentru Premierul Nobel, distincția pentru Pace, și spune că ar trebui să-l primească deoarece a tranșat șase războaie de când a redevenit președinte. Nu e clar care sunt acestea. De exemplu, el a mai invocat rezolvarea unui război între Egipt și Etiopia. Cele două țări, însă, nu au intrat recent în război, chiar dacă au relații tensionate.

Poate cea mai răsunătoare gafă geografică făcută de Donald Trump a fost aceea în care a anunțat summitul cu dictatorul rus Vladimir Putin: „Mergem în Rusia, va fi un eveniment important”. De fapt, summitul s-a desfășurat în Alaska, teritoriu chiar al SUA.

Tags:
Citește și...
Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
Externe
Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
Externe
Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
Ce cadouri de protocol a primit Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cel mai scump a fost oferit de președintele francez
Externe
Ce cadouri de protocol a primit Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cel mai scump a fost oferit de președintele francez
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
Externe
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
Externe
Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
Externe
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
Shein deschide primele magazine fizice permanente în Europa. Unde vor fi inaugurate noile locații
Externe
Shein deschide primele magazine fizice permanente în Europa. Unde vor fi inaugurate noile locații
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Externe
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Externe
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Externe
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Ultima oră
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
20:36 - Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
20:16 - Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
20:03 - Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
19:53 - Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
19:37 - Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
19:12 - Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
19:05 - Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
19:01 - Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
18:45 - Clubul lui Hagi, acuzat că încearcă să scape de sancțiunile FRF dând vina pe presă. „Domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”