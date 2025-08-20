Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut o discuție telefonică cu premierul Ungariei, Viktor Orban, după întâlnirile cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni la Washington.

Tema principală abordată a fost opoziția Ungariei față de începerea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Cuprins:

Cum au decurs discuțiile cu Viktor Orban

Ce a transmis Viktor Orban

Un nou summit în pregătire

Conform , discuțiile au început după ore de negocieri la Casa Albă între Donald Trump, președintele Ucrainei și un grup de lideri europeni. Aceștia i-au cerut lui Trump să pună presiune asupra lui Viktor Orban, considerat cel mai mare obstacol în calea începerii negocierilor pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.

Sursele menționate au spus că, în timpul apelului, partea ungară a propus chiar organizarea în Ungaria a unei runde viitoare de discuții între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, întâlnire la care ar putea participa și Donald Trump.

Ce a transmis Viktor Orban

Deși discuția telefonică nu a fost confirmată oficial de Budapesta, Viktor Orban a postat un mesaj pe Facebook, lăsând să se înțeleagă clar că nu își schimbă opinia.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate. Prin urmare, legarea aderării de garanții de securitate este inutilă și periculoasă.”, a scris Viktor Orban, conform Bloomberg.

Declarația premierului ungar apare după ce Budapesta a contestat constant sancțiunile impuse Rusiei și a blocat mai multe pachete de ajutor pentru Ucraina.

Un nou summit în pregătire

Întâlnirea de la a avut loc la câteva zile după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin care s-a desfășurat în Alaska.

După discuțiile de luni, a anunțat că vrea să organizeze un summit între liderii Rusiei și Ucrainei, urmat de o posibilă întâlnire trilaterală la care să participe și el.

În prezent, locația și programul unei astfel de întâlniri nu sunt anunțate, iar Casa Albă nu a confirmat dacă Budapesta se află pe lista opțiunilor.