Trump, acuzații la adresa lui Zelenski și Biden: „Au făcut o treabă absolut oribilă”

Donald i-a acuzat pe și că „au permis declanșarea războiului din Ucraina”, scrie .

Ce s-a întâmplat

Luni, 14 aprilie, la doar o zi după ce ruşii au dezlănţuit un atac asupra orașului Sumî, Trump a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, unde a adus acuzații la adresa lui Zelenski, dar și a lui Biden.

„Războiul dintre Rusia și Ucraina este războiul lui Biden, nu al meu. Eu abia am ajuns aici și, timp de patru ani, în timpul mandatului meu, nu am avut nicio problemă în a-l împiedica să se întâmple. Președintele Putin și toți ceilalți l-au respectat pe președintele vostru! NU AM AVUT NIMIC DE-A FACE CU ACEST RĂZBOI, DAR LUCREZ CU SÂRGUINȚĂ PENTRU A OPRI MOARTEA ȘI DISTRUGEREA”, a scris Donald Trump.

„ Dacă alegerile prezidențiale din 2020 nu ar fi fost trucate, și au fost, în atât de multe feluri, acest război oribil nu ar fi avut loc niciodată. Președintele Zelenski și coruptul Joe Biden au făcut o treabă absolut oribilă, permițând ca această parodie să înceapă. Existau atât de multe modalități de a preveni acest lucru. Dar acesta este trecutul. Acum trebuie să o oprim, ȘI RAPID. ATÂT DE TRIST!”, a adăugat Trump pe contul său Truth.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski l-a invitat pe preşedintele american să vină în Ucraina, să vadă distrugerile provocate de armata lui Vladimir Putin.

„Vă rog, înainte de orice fel de decizie, de orice formă de negociere, veniți să vedeți oamenii, civilii, soldații, spitalele, bisericile, copiii distruși sau morți. Veniți, priviți și apoi… haideți să facem un plan… ca să punem capăt războiului”, a comunicat Zelenski.