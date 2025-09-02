B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă

Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 22:55
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după ce summitul de la Alaska nu a adus un acord de pace pentru Ucraina.

Liderul american a declarat că relația personală cu președintele rus nu compensează lipsa unor rezultate concrete, informează AFP, citat de The Moscow Times.

Cuprins:

  • Dezamăgirea lui  Donald Trump după summitul din Alaska
  • Poziția SUA față de relația Rusia–China

Dezamăgirea lui Donald Trump după summitul din Alaska

Donald Trump a afirmat într-un interviu radio că a fost dezamăgit de așteptările sale legate de întâlnirea cu Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite a criticat lipsa unui progres în conflictul din Ucraina.

„Sunt extrem de dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta. Am avut o relație excelentă, dar acum sunt foarte dezamăgit.”, a declarat Donald Trump, conform surselor citate.

Poziția SUA față de relația Rusia–China

Între timp, Vladimir Putin a efectuat o vizită la Beijing pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, înainte de o mare paradă militară.

Deși au circulat zvonuri despre o posibilă alianță între Rusia și China, Donald Trump a declarat că Statele Unite nu ar trebui să se îngrijoreze.

„Nu sunt deloc îngrijorat, nu. Avem cea mai puternică armată din lume și cu siguranță nu ar folosi armata împotriva noastră, credeți-mă, ar fi cea mai proastă decizie pe care ar putea să o ia.”, a declarat Donald Trump, conform surselor citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Externe
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Externe
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Externe
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Externe
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Externe
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Externe
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Externe
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Ultima oră
23:37 - Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
23:29 - Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
23:19 - Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
23:10 - Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
23:00 - Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
22:35 - Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
22:34 - Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
22:23 - 10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii
22:07 - George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”
22:00 - Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul