Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după ce summitul de la Alaska nu a adus un acord de pace pentru Ucraina.

Liderul american a declarat că personală cu președintele rus nu lipsa unor rezultate concrete, informează AFP, citat de .

Cuprins:

Dezamăgirea lui Donald Trump după summitul din Alaska

Poziția SUA față de relația Rusia–China

Dezamăgirea lui Donald Trump după summitul din Alaska

Donald Trump a afirmat într-un interviu radio că a fost dezamăgit de așteptările sale legate de întâlnirea cu Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite a criticat lipsa unui progres în conflictul din Ucraina.

„Sunt extrem de dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta. Am avut o relație excelentă, dar acum sunt foarte dezamăgit.”, a declarat Donald Trump, conform surselor citate.

Poziția SUA față de relația Rusia–China

Între timp, Vladimir Putin a efectuat o vizită la Beijing pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, înainte de o mare paradă militară.

Deși au circulat zvonuri despre o posibilă alianță între Rusia și China, Donald Trump a declarat că Statele Unite nu ar trebui să se îngrijoreze.

„Nu sunt deloc îngrijorat, nu. Avem cea mai puternică armată din lume și cu siguranță nu ar folosi armata împotriva noastră, credeți-mă, ar fi cea mai proastă decizie pe care ar putea să o ia.”, a declarat Donald Trump, conform surselor citate.