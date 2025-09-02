Andreea Bălan a povestit cât de greu i-a fost după stopul cardio-respirator suferit în timpul nașterii prin cezariană a celei de-a doua fetițe, Clara Maria, și după divorțul de tatăl fiicelor ei, George Burcea. Artista a vorbit și despre relația pe care a avut-o, după divorț, cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”.

Cuprins

Ce a spus Andreea Bălan despre stopul cardiac pe care l-a suferit

Ce a spus Andreea Bălan despre relația cu Tiberiu Argint

Cum s-a descurcat Andreea Bălan singură cu doi copii

Ce a spus Andreea Bălan despre stopul cardiac pe care l-a suferit

„Când s-a produs acest stop-cardiac eu nu am realizat, am mers înainte ca buldozerul. Am refăcut trupa Andre, am făcut și nuntă, nu am realizat gravitatea. Am făcut reclame de pe patul de spital. Era super ciudat.

După ce căsnicia de 4 luni s-a încheiat, atunci am realizat că am disociat și că n-am fost atentă la trăirile mele. Pe mine de fapt mă doare că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii. Nu mă mai simt femeie, nu mă mai simt întreagă. Aveam nevoie de empatie, de compasiune din partea prietenilor, a fostului soț, dar am fost puternică în continuare (și nu a arătat că avea nevoie de sprijin – n.red.)”, a susținut Andreea Bălan, în „Despre femeie cu Mihaela Tatu”, potrivit

Ce a spus Andreea Bălan despre relația cu Tiberiu Argint

Artista a vorbit și despre relația de peste un an pe care a avut-o, după divorț, cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TV Sonia Argint: „După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație”.

Cum s-a descurcat Andreea Bălan singură cu doi copii

„După ce am rămas singură cu un bebeluș de 11 luni și un copil de 3 ani atunci a început greul și că trebuie să mă întorc la mine și să plâng mult, tot ce n-am plâns ani de zile. Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie. A fost ultima mea lecție și am tras linie. Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii și carieră”, a mai povestit Andreea Bălan, potrivit Unica.