Alexandru Rogobete, despre situația medicamentelor: „Ne dorim să lărgim plaja de medicamente generice compensate” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, , susține că nu există un proiect de act normativ prin care plafonul de compensare al anumitor să fie redus.

Ce spune Rogobete despre reducerea plafonului de compensare

Zilele acestea, în spațiul public, a apărut o informație despre intenția și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) de a reduce nivelul de compensare pentru anumite medicamente. Scopul urmărit ar fi fost realizarea unor economii la bugetul de sănătate, în contextul actualei crize fiscal-bugetare.

Conform proiectului invocat, unele tratamente din categoria cu compensare 90% ar fi fost trecute în categoria cu 50% compensare. Acest lucru ar fi avut drept consecință scumpirea medicamentelor pentru bolnavii români. Noua scumpire ar fi venit în contextul în care Ministerul Sănătății a eliminat coasigurarea pentru servicii medicale, în cazul persoanelor sărace.

Alexandru Rogobete a declarat, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac că nu ar exista un astfel de proiect prin care să fie redus plafonul de compensare. El spune că, totuși, va trebui să se facă o actualizare a medicamentelor de pe listele de compensaere.

„Ministerul Sănătății nu are nici un act normativ în dezbatere publică cu această măsură. A fost o discuție de principiu cu care sunt de acord pentru că listele de compensare – există trei categorii princopale de compensare: totală, parțială și 20% – nu au mai fost actualizate de ani de zile. Și este nevoie să le actualizăm. Dar nu vom actualiza nici o listă, eu nu voi semna nici o hotărâre de guvern prin care vor fi actualizate listele până când nu vom avea întâlniri cu producătorii de medicamente generice și innovative, cu reprezentanții industriei, cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, cu societățile profesionale, și în special cele care reprezintă cele mai importante boli cronice, cardiologie, neurologie, oncologie”, a explicat Rogobete.

Rogobete vrea alternative terapeutice mai ieftine

În acest context, Alexandru Rogobete a explicat care este diferența dintre medicamentele inovative – originale – și cele generice, ce reprezintă alternative la acestea.

„Diferența între medicativele inovative și cele generice este dată de timp Apare molecula inovativă, pentru prima dată, așa numitul medicament inovativ, și la o distanță de 8 – 10 – 12 ani apare un alt medicament cu o altă moleculă care are același efect terapeutic. Acesta poartă numele de generic”, a explicat ministrul Rogobete.

Ministrul Rogobete spune că pe listele de compensare sunt multe medicamente invovative pentru care există alternative terapeutice. În acest context, el a sugerat că aceste medicamente vor fi scoase din lista de compensare și înlocuite cu altele mai ieftine.

„Or, în listele pe care le avem există multe molecule inovative care au deja alternativă terapeutică, medicament generic, care are un cost mult mai scăzut și care nu sunt incluse în aceste liste. Ceea ce a spus domnul premier și noi lucrăm deja, dar nu vreau să mă antepronunț și nu discut despre nume de medicamente, ci doar despre principiu… ne dorim să lărgim plaja de medicamente generice care sunt compensate și unde oamenii au acces, nu pentru a reduce bugetul, pentru că bugetul va rămâne tot acolo sau s-ar putea să crească, ci pentru ca un număr tot mai mare de pacienți să poată avea acces mai ușor la tratament”, amai spus Rogobete.

Ce explicații are ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății susțin că introducerea medicamentelor mai ieftine pe lista compensatelor va crește numărul de pacienți care va beneficia de tratamente. Rămâne de văzut dacă medicamentele generice, alternativă, sunt la fel de eficiente ca și cele originale.

„În momentul în care în listă se introduc mai multe medicamente generice cu un cost mai mic, automat un număr mai mare de pacienți vor beneficia de acele medicamente, bugetul total general va rămâne la fel sau poate chiar va crește dar nu atât de mult”, a spus Alexandru Rogobete.