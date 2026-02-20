Fostul Prinț Andrew a fost arestat joi, 19 februarie, la reședința familiei regale de la Sandringham, în Norfolk, Anglia, sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice. Președintele Donald Trump a numit arestarea „foarte tristă”, iar Regele a subliniat că legea trebuie să își urmeze cursul într-un proces corect și complet.

Arestarea și circumstanțele

Andrew Mountbatten-Windsor, fost Duce de York, a fost reținut de poliție la ora 8 dimineața, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani. Autoritățile îl investighează pentru presupusa transmitere a unor informații confidențiale către Jeffrey Epstein, în timp ce acționa ca trimis comercial al Marii Britanii. Fostul membru al familiei regale a negat orice vinovăție în legăturile sale cu Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat între timp, scrie Adevărul.

Aproximativ 11 ore mai târziu, Andrew a fost eliberat de la secția de poliție Aylsham și fotografiat pe bancheta din spate a unei mașini. Poliția Thames Valley a precizat că bărbatul arestat a fost eliberat sub anchetă, perchezițiile din Norfolk fiind finalizate, în timp ce cele din Berkshire, la Royal Lodge, continuau.

Reacțiile oficiale

Președintele Donald Trump a declarat despre arestarea lui Andrew că „este foarte trist” și „foarte rău pentru familia regală”. El a adăugat că Regele Charles va vizita Statele Unite „foarte curând” și l-a descris pe monarh drept „un om fantastic”.

La rândul său, Regele Charles a emis un comunicat prin Palatul Buckingham: „Următorul pas este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător, de către autoritățile competente. Să fie clar: legea trebuie să își urmeze cursul.”

Implicații pentru monarhie

Autorul Russell Myers, expert în monarhia britanică, a subliniat pentru PEOPLE că arestarea reprezintă „o situație extrem de serioasă, nu doar pentru Andrew, ci pentru întreaga monarhie”.

Myers a explicat că procesul va clarifica dacă instituția regală a avut vreun rol în protejarea sau ignorarea acuzațiilor, adăugând că investigațiile britanice vor pune presiune asupra colaborării lui Andrew cu anchetatorii din SUA.

Context și legături cu Jeffrey Epstein

Fostul Duce de York nu este singurul nume important asociat cu Epstein. Relațiile lui Trump cu finanțistul american au fost adesea controversate, iar Departamentul de Justiție a făcut publice mii de documente. Analiza New York Times a identificat peste 5.300 de dosare care fac referire la președinte și termeni asociați, iar Trump a negat orice implicare greșită.

Arestarea lui Andrew marchează o nouă etapă într-un scandal complex care implică atât fosta familie regală, cât și anchetele internaționale legate de Jeffrey Epstein.