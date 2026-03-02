Donald Trump a anunțat că Statele Unite împreună cu Israelul vor continua să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în . El insistă că acest război reprezintă „cea mai bună șansă” de a contracara amenințările reprezentate de regimul de la Teheran.

Donald Trump continuă războiul în Orientul Mijlociu

vor continua să desfășoare acțiuni militare de amploare în Iran, chiar dacă regimul de la Teheran a fost decapitat. Donald Trump a declarat că a ordonat armatei să atace pentru a împiedica dezvoltarea programului nuclear al Iranului. De asemenea, el motivează războiul pe care l-a declanțat prin dorința de a pune capăt programului de rachete balistice, despre care a afirmat că se extinde rapid.

Șeful de la Casa Albă a estimat că această operațiune militară, despre care a spus anterior că va dura patru până la cinci săptămâni, s-ar putea prelungi mai mult. Obiectivul urmărit este de a preveni dezvoltarea unui arsenal nuclear, de către Iran. Aceste acuzații au fost respinse de oficialii de la Teheran, relatează Reuters.

„Aceasta a fost ultima noastră șansă de a lovi – ceea ce facem chiar acum – și de a elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru. Și ei (membrii regimului din Iran, n.r.) sunt într-adevăr bolnavi și siniștri”, s-a arătat încrezător.

Potrivit spuselor sale, neconfirmate de alte surse oficiale, Iranul ar fi avut în curând rachete capabile să ajungă în America. Totodată, a refuzat să renunţe la eforturile de a obţine arme nucleare. Or, un Iran înarmat nuclear ar fi inacceptabil pentru SUA, a spus Trump.

Șeful NATO salută intervenția americană în Iran

Secretarul general al , Mark Rutte, a salutat acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului. El a precizat că scopul operațiunii ordonată de Donald Trump este de a reduce capacitatea Teheranului de a obţine arme nucleare şi rachete balistice. Totodată, a precizat că NATO în sine nu va fi implicată în aceste operațiuni, relatează Reuters.

„Este foarte important ceea ce fac SUA aici, împreună cu Israelul, deoarece reduc, limitează capacitatea Iranului de a se dota cu arme nucleare şi pe rachete balistice”, a declarat Rutte pentru pentru televiziunea germană ARD, la Bruxelles.

El a precizat că nu a existat și nu există nici un plan prin care NATO să fie atrasă în acest . În schimb, nu a exclus ca anumite state membre să participe la operațiuni alături de americani și Israel.

„Nu există absolut niciun plan ca NATO să fie atrasă în acest conflict sau să facă parte din el, în afară de faptul că anumite state membre pot face ceea ce pot pentru a sprijini ceea ce fac americanii împreună cu Israelul”, a adăugat el.

Reacția Chinei la războiul declanșat de Donald Trump

a reafirmat prietenia Chinei cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin. Este reacia Chinei după atacurile americano-israeliene împotriva regimului de la Teheran care au declanșat un război care tinde să se extindă în regiune, transmit Reuters şi DPA.

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, au avut un dialog telefonic cu omologul său din Oman. El a afirmat că speră în dezvoltarea relaţiilor de prietenie între statele din zona Golfului pentru ca acestea „să-şi păstreze viitorul şi destinul în propriile lor mâini”.

Oficialul chinez a mai discutat și cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. El i-a comunicat că Iranul îşi poate menţine stabilitatea naţională şi socială, acordând în acelaşi timp importanţă preocupărilor legitime ale ţărilor vecine.

Operațiunea militară declanșată de Donald Trump, a dus la uciderea conducătorul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Teheranul a ripostat atacând cu rachete şi drone ţinte din Israel şi din ţările arabe din regiune unde există baze militare americane. Wang şi-a exprimat, în diversele convorbiri diplomatice, sprijinul pentru suveranitatea şi securitatea Iranului şi a vecinilor acestuia.

China consideră inacceptabil atacul asupra Iranului

Ministrul chinez a calificat duminică drept „inacceptabile” atacurile Statelor Unite şi ale Israelului împotriva Iranului şi uciderea lui Khamenei. El a cerut oprirea ostilităţilor şi reluarea negocierilor între Washington şi Teheran. Mao Ning, purtătoare de cuvânt a ministerului de externe al Chinei, a declarat că în atacuri şi-a pierdut viaţa şi un cetăţean chinez. Alți 3.000 de cetățeni chinezi au fost evacuați din cauza bombardamentelor, din Iran.

Mao Ning a reproșat lui Donald Trump că Beijingul nu a fost informat în prealabil despre acţiunile militare americane. Ea a negat că țara sa ar fi aproape de un acord pentru vânzarea de rachete anti-navă supersonice pentru forţele armate iraniene. Şase surse informate despre negocierile chino-iraniene au declarat luna trecută agenţiei Reuters că un acord în sensul respectiv este aproape finalizat.

Ambasadorul chinez la ONU, Jia Guide, a declarat luni Consiliului Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, la Geneva, că atacurile împotriva Iranului şi uciderea lui Khamenei încalcă principiile Cartei ONU şi drepturile iranienilor.