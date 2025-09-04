B1 Inregistrari!
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 20:03
Foto: Hepta/Abaca Press / AA/ABACA.

Prezența lui Donald Trump la Casa Albă este percepută ca un gest important pentru stabilitatea internă a SUA, consideră purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Aceasta avertizează asupra situației grave a țării și spune că Trump nu încearcă să rezolve problemele lumii, ci să salveze America.

Cuprins:

  • Situația internă a Statelor Unite și rolul lui Trump
  • Observații despre infrastructură și criza socială
  • Angajamentul față de Ucraina și mesajul diplomatic

Situația internă a Statelor Unite și rolul lui Trump

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, a spus într-un interviu pentru TASS, citat de Adevărul: „Președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă pentru a salva America.”

Diplomatul a fost comparat cu președinția lui Barack Obama, menționând: „L-am văzut pe Obama, care a primit Premiul Nobel fără motiv. Sau, mai bine zis i s-a acordat premiul doar ca să nu se implice într-un conflict mondial. Nu știu dacă știau că el nu înțelegea nimic despre afacerile mondiale și că se va pune în dificultate, sau dacă au decis să îmblânzească acest dragon a priori. Și acum vedem un politician care a venit să salveze America. Aceasta este principala lui sarcină. Nu a venit să salveze Universul, nu a venit să salveze lumea, a venit să salveze America.”, a declarat aceasta conform sursei citate.

Observații despre infrastructură și criza socială

Referindu-se la problemele interne ale SUA, oficialul rus a vorbit despre datoriile naționale și condițiile de trai:

„Uite, datoria națională merită o atenție specială, și nu e nevoie să discutăm despre situația internă.”

Aceasta a adăugat o descriere șocantă a realităților urbane: „Credeam că au astfel de imagini doar din Philadelphia și Detroit. Dar ieri au trimis din Los Angeles, am văzut… oamenii mor pur și simplu pe străzi. Nu este o figură de stil, este adevăr.”

Angajamentul față de Ucraina și mesajul diplomatic

Deși Trump își pune țara pe primul loc, Zaharova a evidențiat că liderul american este, de asemenea, atent la evoluțiile din jurul Ucrainei:

 „Chiar dacă Trump prioritizează interesele naționale, el se implică și în monitorizarea situației din Ucraina.”

Zaharova a încheiat declarația subliniind curajul de a discuta despre pace: „Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am dorit să rămân în limitele diplomației și responsabilităților mele, în același timp aducând o notă personală, deoarece astăzi, chiar și menționarea păcii devine un act de curaj, având în vedere sancțiunile, ștergerile, anulările și chiar încercările de distrugere fizică a multora.”, a spus aceasta pentru TASS.

