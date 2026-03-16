Acasa » Externe » Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme

Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 10:42
Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Trump promite noi taxe vamale
  2. Reacția Chinei
  3. Contextul juridic și politic
  4. Negocieri și vizită în China

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, că are „dreptul absolut” de a reimpune taxe vamale, după ce suprataxele impuse anterior au fost invalidate de Curtea Supremă a SUA.

Trump promite noi taxe vamale

„Am dreptul absolut de a impune TAXE VAMALE sub o altă formă, și am început deja să fac acest lucru”, a scris Donald Trump, sugerând că noile anchete comerciale lansate de administrația sa ar putea justifica măsuri similare. Anterior, Trump impusese prin ordin executiv taxe vamale de 10%, scrie Agerpres.

În această săptămână, Statele Unite au lansat o serie de anchete comerciale pentru a identifica eventuale deficiențe în combaterea muncii forțate, vizând 60 de țări, printre care statele Uniunea Europeană, China și Japonia.

Reacția Chinei

Postarea lui Trump a venit la câteva ore după ce Beijingul a cerut SUA să „își corijeze imediat acțiunile greșite” în materie comercială, în contextul începerii unei noi runde de negocieri între primele două economii ale lumii.

Ministerul Comerțului chinez a calificat noile anchete drept „total unilateral, arbitrar și discriminatoriu” și le-a descris drept „un act tipic de protecționism”.

Contextul juridic și politic

La 20 februarie, Curtea Supremă a SUA a invalidat ansamblul taxelor vamale impuse de Trump, care au fost ulterior reintroduse prin ordin executiv la un nivel de 10%.

„Curtea cunoștea poziția mea, știa cât de mult țineam la această victorie pentru țara noastră, și cu toate acestea a decis să cedeze, potențial, mii de miliarde de dolari unor țări și unor companii care profită de Statele Unite de decenii”, a afirmat Trump.

Negocieri și vizită în China

Responsabili americani și chinezi de rang înalt s-au întâlnit în weekend la Paris pentru a rezolva litigiile comerciale care au tensionat relațiile între cele două state încă din 2025.

Noi discuții sunt programate înaintea vizitei lui Trump în China, anunțată de Casa Albă pentru sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie, însă încă neconfirmată de autoritățile chineze.

