Acasa » Externe » Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”

Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 08:09
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Donald Trump Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplats
  2. Ce spune Trump
  3. Rachetele Tomahawk
  4. „Nu vor putea schimba dinamica”

Președintele american Donald Trump ia în considerare trimiterea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina. El spune că acestea constituie „o nouă etapă de agresiune” în războiul cu Rusia.

Ce s-a întâmplats

Președintele Donald Trump a fost întrebat la Air Force One dacă va trimite Tomahawk în Ucraina. El a răspuns „Vom vedea… s-ar putea”, conform BBC.

Moscova a avertizat anterior Washingtonul să nu furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Kievului, spunând că ar provoca o escaladare majoră a conflictului și ar tensiona relațiile dintre SUA și Rusia.

Ce spune Trump

Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut faptul că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversaţiei telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.

„Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: +Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk+”, a declarat Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu preşedintele rus.

„Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”, a adăugat el.

Rachetele Tomahawk

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km. Trump a spus că ar reprezenta „o nouă etapă de agresiune”, în ceea ce privește războiul.

Kievul a făcut mai multe cereri de rachete cu rază lungă de acțiune, în timp ce cântărește lovirea orașelor rusești departe de liniile frontului conflictului.

În apelurile lor telefonice, Zelenski și Trump au discutat despre încercarea Ucrainei de a-și consolida capacitățile militare, inclusiv creșterea apărării aeriene și a armelor cu rază lungă de acțiune.

„Nu vor putea schimba dinamica”

Rusia a minimalizat șansele ca Tomahawks să schimbe cursul războiului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luna trecută: „Fie că este vorba de Tomahawk sau de alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica”.

